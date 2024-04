Trabalhadores da Daimler Trucks chegam a acordo e evitam ameaça de greve na Carolina do Norte

O sindicato United Auto Workers chegou a um acordo às 23h de sexta-feira com a Daimler Trucks da Carolina do Norte, dando aos trabalhadores aumentos de 25% e evitando uma crise financeira. A greve deveria começar no sábado.

O sindicato disse que estava pronto para se retirar se não conseguisse chegar a um acordo sobre um novo contrato que abrangesse 7.300 funcionários da Daimler. O contrato anterior expirou na sexta-feira. A empresa alemã possui quatro fábricas na Carolina do Norte, onde fabrica caminhões Freightliner e Western Star, além de ônibus Thomas Built. O sindicato também representa trabalhadores em centros de distribuição de peças em Atlanta e Memphis.

O acordo, que inclui participação nos lucros, aumentos automáticos do custo de vida e igualdade de remuneração entre os trabalhadores nas fábricas da Carolina do Norte, representa uma vitória para o sindicato dos Trabalhadores Unidos, que tenta expandir o seu poder nos estados do Sul, onde os sindicatos são fracos há muito tempo. .

“Quando o prazo se aproximou, de repente a empresa estava pronta para conversar”, disse Sean Fine, do UAW, na sexta-feira, quando anunciou o acordo, que dará aos trabalhadores aumentos de pelo menos 16% no primeiro ano após a ratificação do contrato.