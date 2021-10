Venezuela lança nova moeda com seis zeros a menos

CARACAS, Venezuela – Uma nova moeda com seis zeros a menos estreou na sexta-feira na Venezuela, cuja moeda se tornou quase inútil por anos da pior inflação do mundo.

Mas as novas contas não foram encontradas em nenhum lugar da capital, onde os temores dos consumidores de que os preços continuariam subindo mais se mostraram corretos.

“Hoje fui ao supermercado e tudo estava marcado com dólares”, disse Lourdes Portillo, uma funcionária de escritório, em um shopping na zona leste de Caracas. “No fim, não consegui comprar nada, não tinha dinheiro suficiente.”

Antes do ajuste, a denominação mais alta era uma nota de 1 milhão de bolívares, que valia pouco menos de um quarto na quinta-feira. A nova moeda está em até 100 bolívares, pouco menos de US $ 25 – até que a inflação comece a diminuir também.

A mudança de 1 milhão para 1 para os bolívares visa facilitar as transações em dinheiro e a contabilidade em bolívares que agora exigem a manipulação de sequências quase infinitas de zeros.

“A razão fundamental e mais importante é que os sistemas de pagamento já entraram em colapso porque o número de números torna os sistemas de pagamento praticamente incontroláveis”, disse Jose Guerra, professor de economia da Universidade Central da Venezuela. “Os sistemas de processamento de pagamento com cartão de débito ou sistemas de contabilidade corporativa … não se destinam à hiperinflação, mas à economia normal.”

No sistema antigo, uma garrafa de refrigerante de 2 litros podia custar mais de 8 milhões de bolívares – e muitas dessas contas eram escassas, de modo que o cliente talvez tivesse que pagar com um grosso maço de papel.

Os bancos permitiam que os clientes retirassem não mais do que 20 milhões de bolívares em dinheiro por dia, ou às vezes menos se a agência estivesse com pouco dinheiro.

Portanto, os consumidores se tornaram dependentes do dólar americano e de métodos de pagamento digital, como Zelle e PayPal, para fazer compras. Hoje em dia, a maior parte das transações são feitas eletronicamente e, segundo Guerra, mais de 60% são feitas em dólares americanos.

Quando o banco central da Venezuela anunciou a mudança de moeda no mês passado, as autoridades disseram que os sistemas de pagamento seriam modernizados para expandir o uso digital do bolívar.

Eles também enfatizaram que a exclusão de seis zeros não afetaria de outra forma o valor da moeda. Bolívar “não será mais nem menos; É apenas para facilitar seu uso em uma escala monetária mais simples ”, afirma o extrato do banco central.

Mas as diferenças nas taxas de câmbio confirmaram os temores das pessoas de preços mais altos quando ocorresse uma mudança na moeda.

O preço do dólar no mercado negro subiu na sexta-feira em mais de 500.000 bolívares, situando-se em 5.200.000 na categoria anterior e 5,2 bolívares por dólar na nova moeda. A taxa de câmbio oficial subiu ligeiramente para 4.181.781,84 bolívares, mas a maioria das empresas usa o dólar do mercado negro como referência para definir os preços.

Esta é a terceira vez que os líderes socialistas da Venezuela retiraram zeros da moeda. O Bolívar perdeu três zeros em 2008 com o falecido presidente Hugo Chávez, enquanto seu sucessor, o atual presidente Nicolas Maduro, removeu cinco zeros em 2018.

Depois de mais de quatro anos de hiperinflação, muitos venezuelanos acreditam que os novos projetos de lei também terão vida curta. O banco central não publica mais estatísticas de inflação, mas o Fundo Monetário Internacional estima que a taxa da Venezuela no final de 2021 será de 5.500%.

“Eu tinha apenas 3 milhões de bolívares em minha conta, então você não compra um único (pão)”, disse Elena Díaz, uma faxineira de 28 anos que estava do lado de fora de um supermercado.

O uso do dólar se acelerou depois que o governo de Maduro, há dois anos, abandonou seu longo e complexo esforço para restringir as transações em dólar em favor da moeda local – restrições que apenas alimentaram a inflação.

Os títulos em dólar chegam à Venezuela por meio de uma rede de correntistas estrangeiros que cobram comissões ou de pessoas que viajam para casa com dinheiro.

Antes da mudança, algumas lojas já passavam a mostrar três preços para cada produto, em dólares mais o antigo e o novo bolívar. Na sexta-feira de manhã, os preços de alguns eram apenas em dólares.

Os bancos estavam programados para congelar as operações por várias horas entre quinta e sexta-feira para fazer ajustes à mudança. Em Caracas, muitas agências não abriram na sexta-feira, mas de acordo com a Superintendência das Instituições do Setor Bancário, as transações eletrônicas estavam ativas na maioria dos bancos.

Guerra, que foi assessor de um ex-candidato presidencial da oposição, disse que os venezuelanos agora estão acostumados a ajustes de moeda – e mais podem acontecer, a menos que as políticas governamentais mudem.

“Essencialmente, se não houver um programa econômico para conter a hiperinflação, isso vai acontecer de novo …”, disse Guerra. “O problema é que a hiperinflação foi tão violenta em 2018 e 2019 que a retransformação de 2018 (quando cinco zeros foram cortados) foi perdida em um ano e meio.”

