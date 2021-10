Em Portugal, praticamente não resta ninguém para vacinar

Como a força-tarefa idealizou o sistema mais eficiente para que a maioria das pessoas passasse com segurança pelos centros de vacinação, eles usaram as forças para construir a confiança no sistema. As pessoas puderam ver que as vacinas eram seguras porque o soldado depois que o soldado foi baleado.

Ao mesmo tempo, a força-tarefa fez questão de mostrar aos médicos e enfermeiras recebendo suas doses também, para levar a mensagem de segurança da vacina para casa.

Enquanto outros países forneceram médicos, enfermeiras, policiais e soldados em suas campanhas de vacinação, a Contra-almirante Juvia E. Mello disse que a consistência das mensagens era crítica.

No entanto, à medida que a campanha avançava para grupos de idades mais jovens durante o verão – com menos da metade do público vacinado – havia sinais de que a resistência estava aumentando.

Em um submarino, disse o almirante, você está em um navio lento tentando pegar navios mais rápidos.

“Você tem que se colocar em uma posição e ser inteligente sobre como fazer isso e aproveitar a oportunidade quando ela chegar”, disse ele.