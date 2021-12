United MailPlus Expande Seletivamente Status Elite

O United Milage Plus expandiu discretamente o status de elite para membros selecionados, estendeu a expiração de Pontos Plus e reduziu os requisitos de elite para 2022.

Nos últimos dias, vários passageiros frequentes da United começaram a relatar que suas contas Mileage Plus foram atualizadas para refletir a extensão do status elite. O United agora confirmou que o status foi estendido a “membros selecionados que não puderam se envolver com o United em seu nível normal devido a restrições de pandemia”.

Para membros que se beneficiaram de uma extensão de status, a expiração do status foi estendida por 12 meses, de janeiro de 2022 a janeiro de 2023. Os dados até o momento indicam que muito poucas pessoas viram seu status estendido.

Isso seria, sem dúvida, controverso:

A United estende o status para alguns membros, mas não para outros, sem divulgar os critérios para estender o status

Vários membros da elite do United passaram o ano tentando se reabilitar, então está claro que o United esperou até o final do ano para estender o status porque a companhia aérea queria que as pessoas tentassem a reabilitação para obter status.

Ainda não está claro se a United fará algo significativo para aqueles que já se reabilitaram, em vez daqueles cujo status foi estendido pelo segundo ano consecutivo; Ou seja, as promoções podem ser priorizadas para quem já conquistou prestígio da maneira mais difícil ou algo assim?

Para contexto, no ano passado United Status Elite Mileage Plus estendido para todos os membros. Além disso, a United anunciou no início deste ano que iria Extensão do status de serviço global apenas por convite por mais um ano.

A United está estendendo o status de elite para Milestone para alguns

Não apenas o status de elite é estendido, mas também os PlusPoints, a moeda que pode ser trocada por upgrades:

Os PlusPoints que deveriam expirar em 31 de janeiro de 2022 serão estendidos até pelo menos 31 de julho de 2022, que é uma extensão de sete meses

PlusPoints para membros dos Serviços Mundiais, 1K e Platinum que se qualificarem para este ano serão estendidos por mais seis meses, até 31 de janeiro de 2023

A United compartilha que para todos os associados Mileage Plus com PlusPoints que expiram antes de 31 de julho de 2022, esses Pontos Plus serão estendidos até essa data. A validade dos PlusPoints adicionais para aqueles que conquistaram o status da maneira mais difícil é pelo menos um gesto simpático, mas acho que a maioria dos que conquistaram esse status este ano ainda não está satisfeita com isso.

United estende pontos Mileage Plus Plus

O United também revelou que será mais fácil obter o status em 2022, pois o programa reduzirá os requisitos de elite da mesma forma que foi em 2021 (resta saber que tipo de promoções serão oferecidas a seguir).

Os requisitos de elite serão reduzidos, independentemente de a qualificação ser baseada em uma combinação de PQPs e PQFs ou a qualificação baseada exclusivamente em PQPs. Os requisitos são reduzidos em cerca de 33-43%, dependendo de qual métrica você está olhando.

Aqui estão os requisitos para Elite United para 2022:

A Premier Silver exigirá 3000 PQPs + 8 PQFs ou 3500 PQPs (anteriormente exigia 4000 PQPs + 12 PQFs ou 5000 PQPs)

O Premier Gold exigirá 6.000 PQPs + 16 PQFs ou 7.000 PQPs (anteriormente exigia 8.000 PQPs + 24 PQFs ou 10.000 PQPs)

Premier Platinum exigirá 9.000 PQPs + 24 PQFs ou 10.000 PQPs (anteriormente 12.000 PQPs + 36 PQFs ou 15.000 PQPs)

Premier 1K exigirá 13.500 PQPs + 36 PQFs ou 15.000 PQPs (anteriormente 18.000 PQPs + 54 PQFs ou 24.000 PQPs)

Como a política da United se compara à da América e da Delta?

Entre as “Três Grandes” operadoras nos Estados Unidos, Delta SkyMiles foi a primeira a estender totalmente seu status. A companhia aérea simplesmente estendeu seu status por mais um ano. Como um incentivo para realmente se qualificarem para o status, os associados SkyMiles elite que alcançaram o status este ano terão prioridade para promoções em relação a outros no mesmo nível elite cujo status acabou de ser estendido. Parece justo para mim.

Embora a American AAdvantage não tenha estendido o status por mais um ano, o programa fez muito para facilitar a aquisição do status:

Os associados American AAdvantage terão até o final de fevereiro de 2022 para obter o status de elite, antes de se inscrever Como se qualificar para novos pontos de fidelidade; Isso além de os EUA rolarem milhas específicas do final de 2020 em direção à posição deste ano

American AAdvantage deu a outros membros Maneiras fáceis de reabilitar a situaçãoIncluindo ganhar 2.000 EQDs ou gastar US $ 15.000 em um cartão de crédito de marca compartilhada no final do ano

A partir de agora, o United parece estar em algum lugar entre a América e a Delta quando se trata de extensão de prestígio – o United está apenas estendendo prestígio, mas não para todos.

A Delta foi a primeira das “Três Grandes” a expandir totalmente sua posição

mínimo

United Milage Plus expandiu seu status Elite por mais um ano para muitos membros Elite. Não temos certeza de quais métricas a United usa para determinar qual status estender, mas se você verificar sua conta MailPlus, deverá verificar se está qualificado. Além disso, os PlusPoints foram estendidos por mais seis a 12 meses.

Finalmente, o United reduziu os requisitos de elite para o próximo ano, para corresponder aos requisitos deste ano. Veremos como as viagens se recuperam, pois não ficaria surpreso em ver mais promoções da companhia aérea no próximo ano.

Para membros elite do United milesPlus, seu status já foi estendido? O que você acha dessa extensão seletiva de status?