Relatório diz que ativistas pressionam Cole para considerar a venda de negócios online

Um ativista está pressionando kohl Para considerar a venda ou separação de seu negócio online, após um Um movimento semelhante pela rede de lojas Saks Fifth AvenueDe acordo com o Wall Street Journal.

O Wall Street Journal disse que o fundo de hedge Engine Capital, com sede em Nova York, quer que a Kohl’s explore duas alternativas para tentar aumentar o preço de suas ações. O grupo ativista enviou uma carta ao conselho de diretores de Cole no domingo, disse o relatório. A Engine Capital possui uma participação de aproximadamente 1% na Kohl’s.

As ações da Kohl fecharam sexta-feira a US $ 48,45, aproximadamente onde estavam negociando há uma década, dando à Kohl um valor de mercado de cerca de US $ 7,3 bilhões – menos do que Messi mas mais que Nordstrom‘s. As ações da Kohl subiram quase 19% desde o início do ano, com desempenho inferior ao S&P 500.

De acordo com o WSJ, a Engine Capital disse em sua carta que, supondo que a Kohl’s gere cerca de US $ 6,2 bilhões em receita de vendas online, o negócio digital da Kohl sozinho seria de US $ 12,4 bilhões.

O relatório afirma que a Engine Capital também acredita que existem empresas de private equity que pagariam pelo menos US $ 75 por ação. O grupo de investidores disse que conversas com compradores em potencial sugerem que eles poderiam monetizar ainda mais as propriedades de Cole, relatou o Wall Street Journal.

Os representantes da Kohl’s e da Engine Capital não responderam imediatamente ao pedido de comentários da CNBC.

Essas conversas surgem à medida que os investidores veem o fascínio de possuir uma parte da divisão de comércio eletrônico de crescimento mais rápido, com operações mais experientes tecnicamente. O braço digital da Saks pretende agora estendê-lo ao público vale 6 bilhões de dólares, ou quase seis vezes os ganhos. Foi avaliado em US $ 2 bilhões em março.

Enquanto isso, a Macy’s foi instada por Grupo de Ativistas Jana Partners Separar suas operações de e-commerce de suas lojas, na esperança de uma classificação maior. Desde então messi A consultoria AlixPartners contratou para revisar sua estrutura de negócios.

“Também reconhecemos o valor significativo que o mercado atribui aos negócios de comércio eletrônico puro”, disse o CEO da Macy’s, Jeff Jennett, em uma recente teleconferência de resultados. “Conforme olhamos a paisagem hoje, estamos conduzindo análises adicionais que podem ajudar a guiar nossa estratégia de longo prazo para liberar mais valor para a Macy’s.”

kohl Outro confronto aconteceu recentemente com investidores ativos O que levantou dúvidas sobre a direção da empresa e tentou controlar seu conselho de administração. O grupo – Macellum Advisors, Ancora Holdings, Legion Partners Asset Management e 4010 Capital – Chegou a acordo com o varejista em abril e adicionar alguns diretores independentes e apoiados por investidores ao seu conselho.

em 2014, pressão impulsionar capital An, dona das marcas de moda Ann Taylor and Loft, para se vender. A empresa o fez no ano seguinte.

Leia o relatório completo do Wall Street Journal Aqui.