Um avião de passageiros da Southwest Airlines salta de um táxi no aeroporto de Phoenix

Viajando pular fora de Southwest Airlines O voo que pousou na manhã de sábado em Sky Harbor aeroporto em um Fénix, de acordo com relatórios.

O passageiro, identificado como apenas um homem de 30 anos, saiu do avião pela porta da cozinha na parte traseira do avião e se trancou brevemente dentro de um corpo de bombeiros do aeroporto.smac, de acordo com a FOX 10 em Phoenix.

O piloto do vôo 4236 de Colorado Springs, Colorado, parou o avião e ligou para o controle de tráfego aéreo. A KPNX-TV de Phoenix relatou que as autoridades conseguiram convencer o homem a abrir a porta de um dormitório dentro do corpo de bombeiros em poucos minutos.

Ele foi levado ao hospital com uma lesão na perna. Não estava claro se ele enfrentaria alguma acusação.

“Eles estiveram em contato constante assim que esse cara entrou na pista, a torre de controle do Sky Harbor ficou observando ele o tempo todo e foi isso que eles nos informaram. Isso só mostra o quanto da máquina bem oleada está lá fora , ”Disse o capitão Todd Keeler do Corpo de Bombeiros de Phoenix, de acordo com a FOX 10.

O avião chegou ao portão após um pequeno atraso, KPNX mencionado.

Fénix polícia Ele disse que a investigação sobre o acidente está em andamento e ainda não está claro o que levou o homem a pular do avião. Fox 10 mencionado.

O acidente deu continuidade a uma série de acidentes envolvendo passageiros aéreos rebeldes desde o início da epidemia.

No verão passado, um passageiro saltou de um táxi no Aeroporto Internacional de Los Angeles (LAX) e na semana passada uma mulher no Aeroporto Internacional de Los Angeles correu para a pista para tentar acenar com um avião.