Uma paralisação do governo pode prejudicar as vendas de casas em locais propensos a inundações

Como se o mercado imobiliário já não tivesse ventos contrários suficientes, uma paralisação governamental iminente poderia ameaçar as vendas de casas em áreas propensas a inundações.

Um potencial comprador que compre uma casa numa área propensa a inundações poderá não obter a aprovação da sua hipoteca se o Congresso não autorizar novamente um programa federal que oferece seguro contra inundações – o Programa Nacional de Seguro contra Inundações (NFIP) – antes de uma possível paralisação do governo no domingo. O NFIP alertou em seu site Não será possível “vender seguro contra inundações e pedir dinheiro emprestado” em caso de paralisação, mas ainda poderá processar e pagar sinistros “desde que haja fundos disponíveis”.

A incapacidade de garantir políticas NFIP teria um impacto significativo nas vendas de casas em áreas de alto risco de inundação ao longo da costa e em áreas interiores perto de rios conhecidos por inundar. Cerca de 9.000 fechamentos por semana poderiam ser afetados, escreveu Garrett Seaberg, analista do TD Cowen Washington Research Group, em um relatório recente.

Se você estiver em uma zona de inundação e seu credor hipotecário exigir que você contrate uma apólice de seguro contra inundações, mas você não conseguir uma, “você não conseguirá fechar esse empréstimo”, diz Jernelle Bokoniewicz, fundadora e associada corretor da Lively, uma empresa imobiliária com sede no condado de Volusia, Flórida, para o Yahoo Finance. “É um grande problema.”

Uma rua inundada depois que o furacão Ian atingiu Pawleys Island, Carolina do Sul, em 1º de outubro de 2022. Fotografia: Jonathan Drake/Reuters

Os compradores de casas que financiam suas hipotecas por meio de credores apoiados ou regulamentados pelo governo federal são obrigados a obter seguro contra inundações em propriedades localizadas em áreas de alto risco, também conhecidas como Áreas especiais de risco de inundaçãode acordo com Associação de banqueiros hipotecários (Mestre em Administração de Negócios). Mas a maior parte dos seguros contra inundações em áreas de alto risco é apoiada pelo Programa Nacional de Seguro contra Inundações, uma vez que muitas seguradoras privadas há muito se retiraram do mercado caro.

“Sem acesso ao seguro contra inundações, os compradores de imóveis podem perder financiamento ou ter que pagar taxas para manter as taxas de juros, indicam estimativas do NAR Ameaça 1.300 vendas de propriedades todos os dias,” a Mensagem conjunta Este mês é para membros do Congresso do MBA, Associação Nacional de Construtores de Casas (NAHB), Associação Nacional de Corretores de Imóveis (NAR), Instituto de Gestão Imobiliária (IREM) e Instituto CCIM.

O NFIP atende atualmente a mais de 5 milhões de apólices de seguro contra inundações e protege mais de US$ 1,28 trilhão em ativos, sendo o programa de seguro de linha única mais abrangente do país. o Mercado de seguro privado contra inundações Constitui um terço do tamanho do mercado federal.

O seguro contra inundações é geralmente obrigatório para compradores de casas que financiam suas compras em zonas inundadas porque enfrentam um alto risco de perdas por desastres naturais.

“[Buyers] “Eles não poderão comprar seu próprio seguro sem seguro contra inundações porque os credores querem que você tenha essa cobertura. Eles não se importam e o negócio está morto sem o seguro”, disse Bokonewicz.

Vista de uma comunidade inundada após o furacão Ian ter causado destruição generalizada em Fort Myers, Flórida, EUA, 29 de setembro de 2022. REUTERS/Marco Bello

Os pagamentos médios de sinistros de seguro contra inundações para segurados foram de US$ 66.000 de 2016 a 2022, de acordo com NFIP. Apenas uma polegada de inundação pode causar US$ 25.000 em danos a uma casa. Este número só aumenta à medida que aumentam as inundações e/ou aumenta o tamanho das casas, segundo o jornal britânico “Daily Mail”. Conta da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (FEMA)..

Os riscos e o número de inundações também aumentaram ao longo dos anos. Os dados do NFIP aparecem A temporada de furacões de 2020 ultrapassou 2005 como a temporada de tempestades tropicais mais ativas e terminou com 30 tempestades nomeadas, que ocorrem quando a velocidade dos ventos tempestuosos excede 39 mph.

“O furacão Ian, um furacão de categoria 4 que atingiu a Flórida em setembro de 2022, é estimado como o furacão mais caro já registrado na Flórida”, dizia a carta conjunta. É provável que outros riscos também sejam ampliados, como evidenciado pela frequência de desastres multibilionários ajustados à inflação ao longo da última década nos Estados Unidos.

As inundações são o desastre natural mais comum e devastador nos Estados Unidos, sendo responsáveis ​​por mais de 90% dos desastres naturais do país, de acordo com o Centro de Políticas e Pesquisa de Seguros.

“Todas as regiões do país são vulneráveis ​​a inundações, com 90 por cento dos desastres naturais nos Estados Unidos envolvendo inundações”, disse Mark Friedlander, director de comunicações do Insurance Information Institute. Ele disse.

O declínio potencial do NFIP ocorre no meio da temporada de furacões, que normalmente ocorre entre Setembro e o final de Novembro.

“Pedimos a extensão imediata do NFIP. A extensão do NFIP garantirá que este programa vital não expire no meio da temporada de furacões nem crie desafios adicionais para proprietários, compradores, gestores, inquilinos e inquilinos de imóveis residenciais e comerciais.” A mensagem declarada.

“Outra queda do NFIP colocaria milhões de americanos em risco e perturbaria a aquisição de seguros contra inundações em mais de 20.000 comunidades nos Estados Unidos.”

