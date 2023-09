Chefes da GM e da Ford entram em conflito com o UAW enquanto sindicato amplia greves

Cerca de 25.000 trabalhadores do UAW estão agora em greve

Novas fábricas afetadas em Chicago e Lansing, Michigan

CEO da Ford diz que as negociações ainda não chegaram a um beco sem saída

DETROIT (Reuters) – Os CEOs da General Motors e da Ford criticaram os líderes do UAW na sexta-feira e o presidente do UAW, Sean Fine, respondeu na mesma moeda, horas depois de o sindicato escalar uma greve que está agora em sua terceira semana.

Fine ampliou na sexta-feira a primeira greve simultânea contra os Três de Detroit, dispensando os trabalhadores da fábrica de montagem da Ford em Chicago e da fábrica de montagem da General Motors em Lansing, Michigan. Ele disse que a Stellantis sobreviveu após concessões de última hora da controladora da Chrysler.

A CEO da GM, Mary Barra, disse na sexta-feira que “claramente não há intenção real de chegar a um acordo”, enquanto o CEO da Ford, Jim Farley, disse que o sindicato estava mantendo o acordo “refém” devido a uma disputa sobre futuras fábricas de baterias de carros elétricos. O UAW respondeu nas redes sociais que nenhum dos seus executivos compareceu à negociação esta semana.

“No entanto, Barra e Farley faturaram coletivamente US$ 50 milhões no ano passado”, acrescentou o sindicato.

As declarações pessoais redigidas com firmeza revelaram uma frustração crescente com o ritmo das negociações, que entram na sua terceira semana.

As exigências do UAW “poderiam ter um impacto devastador nos nossos negócios”, disse Farley. Ele disse que a disputa gira em torno de salários e benefícios em novas fábricas de baterias para carros elétricos que ainda não iniciaram a produção.

“Não sei por que Jim Farley mentiria sobre o status das negociações”, disse Fine em resposta.”Pode ser porque ele não apareceu para negociar esta semana, como fez na maior parte das últimas 10 semanas.”

O sindicato e as empresas continuam distantes em questões económicas fundamentais e os comentários do CEO sugerem que não estão mais perto de resolver vários pontos de discórdia. Fine manteve a exigência de um aumento salarial de 40% ao longo de um contrato de quatro anos, posição apoiada esta semana pelo presidente Joe Biden. As empresas ofereceram um aumento salarial de cerca de 20%.

Parra acusou Fine de arrastar os trabalhadores para uma greve longa e desnecessária e de tentar “fazer história para si mesmo” através desta ação. “Colocar o nosso futuro em risco é algo que não farei”, acrescentou Parra.

O sindicato continuou a sua abordagem deliberada à greve, optando por abandonar apenas duas fábricas de montagem adicionais – em vez do efeito arrebatador da greve nas três fábricas mais lucrativas de Detroit que fabricam camiões.

Além disso, o sindicato está a tentar manter um fundo de greve limitado que pode ficar sob pressão devido a greves adicionais nas instalações da Mack Trucks e nos casinos na área de Detroit que o UAW também representa.

Sam Fiorani, vice-presidente do sindicato, disse: “A greve está custando muito dinheiro ao sindicato. US$ 500 por trabalhador por semana. E com 7.000 trabalhadores adicionais (trabalhadores em greve) estamos falando de mais de US$ 12 milhões por semana provenientes do sindicato. fundo de greve.” Previsão global de veículos na AutoForecast Solutions.

As diferenças com a Ford incluem benefícios de aposentadoria e garantias de emprego, disse Fine.

O número total de piquetes subiu para 25 mil, ou cerca de 17% dos sindicalistas das três montadoras.

[1/2]Greve dos trabalhadores da United Auto Workers (UAW) em frente a uma fábrica de montagem da Ford Michigan em Wayne, Michigan, EUA, 23 de setembro de 2023. REUTERS/Dieu-Nalio Chery/Foto de arquivo Obtenção de direitos de licenciamento

Em vez da greve de massas que tem praticado historicamente, o UAW está estrategicamente a colocar as empresas umas contra as outras, utilizando isenções de paralisações laborais ampliadas como incentivo com vários fabricantes de automóveis nas últimas duas semanas.

Os trabalhadores saíram na sexta-feira de uma fábrica de montagem da Ford em Chicago, que fabrica os SUVs Ford Explorer e Lincoln Aviator, bem como de uma fábrica da General Motors em Lansing, que fabrica os SUVs Chevy Traverse e Buick Enclave.

Farley disse que a decisão do sindicato de expandir as greves na Ford ameaça milhares de empregos em fornecedores. Ele acrescentou que muitos fornecedores estão “no fio da navalha” por causa da greve que já dura mais de duas semanas na fábrica de Michigan que fabrica SUVs Bronco e caminhões Ranger.

Farley disse que o presidente do UAW mantém um acordo como refém do destino das fábricas de baterias para veículos elétricos, incluindo três que a Ford está construindo com empresas externas e uma que planeja possuir em Marshall, Michigan. O UAW quer que estes trabalhadores sejam representados pelo sindicato e recebam os salários mais elevados.

A Ford está agora reconsiderando o tamanho e o escopo de sua fábrica de baterias Marshall, avaliada em US$ 3,5 bilhões, em parte devido à incerteza sobre os custos trabalhistas, disse Farley.

Stellantis também culpou o UAW por não ter conseguido chegar a um novo contrato.

A GM disse em um e-mail anterior aos funcionários que ainda não havia recebido uma contraproposta abrangente à sua proposta de 21 de setembro. “Pedir mais greves é apenas para manchetes, não para progresso real”, disse a empresa.

A Stellantis, que sobreviveu à greve adicional, disse: “Fizemos progressos nas nossas discussões, mas permanecem lacunas. Estamos empenhados em continuar a trabalhar nestas questões de forma rápida”.

Momentos antes de seu discurso marcado para os membros às 10h EDT (14h GMT), Stellantis fez grandes mudanças em sua proposta, disse Fine. Isso atrasou seu anúncio em meia hora, salvando Stellantis da escalada.

Fine observou o progresso com a Stellantis no pagamento de subsídios de custo de vida, bem como no direito de greve por obrigações de produtos e fechamento de fábricas. As negociações continuam nas três empresas.

“O que Sean Fine queria era uma troca de olho por olho: se você for bom conosco na mesa, não vamos mexer com você. “, disse Arthur Wheaton, diretor de estudos trabalhistas da Universidade Cornell.

O UAW tem aumentado a pressão nas últimas duas semanas. Os trabalhadores entraram em greve em 15 de setembro em uma fábrica pertencente à General Motors, Ford e Stellantis. O sindicato intensificou-se em 22 de setembro, quando trabalhadores abandonaram os seus empregos nas instalações de distribuição da GM e Stellantis em 20 estados em todo o país.

Os trabalhadores do UAW também ameaçam parar de trabalhar na fabricante de caminhões pesados ​​Mack Trucks no domingo e em três cassinos em Detroit. Uma greve do UAW fechou uma fábrica que fabrica eixos para uma fábrica de automóveis Mercedes-Benz no Alabama.

Gráficos da Reuters

(Reportagem de David Shepardson e Joseph White; Escrito por Gabriel para o Boletim Árabe; Escrito por Jaafar para o Boletim Árabe) (Reportagem adicional de Ben Klayman, Abhiroop Roy, Bianca Flowers, Shivansh Tiwari, Abhijith Ji e Peter Henderson) Edição de Nick Zieminski, David Gregorio e Jonathan Oatis

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.