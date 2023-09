Os problemas que a China enfrenta em Evergrande estão piorando

Como Evergrande entrou nessa confusão?

Evergrande teve um começo humilde como construtor de casas. Hui, um ex-trabalhador de uma usina siderúrgica, fundou a empresa e supervisionou seu crescimento ao longo de um quarto de século até se tornar uma gigante imobiliária. A sua ascensão vertiginosa foi um subproduto do esforço de urbanização da China, que levou a um boom de construção alimentado por enormes dívidas para financiar tudo.

Como outras incorporadoras imobiliárias na China, Evergrande tinha um modelo de negócios que era ótimo quando as coisas iam bem. Tomou empréstimos para construir e depois pagou a dívida à medida que os compradores compravam propriedades de forma constante. À medida que Evergrande crescia e os seus edifícios residenciais se espalhavam pela China, o montante da dívida também aumentava. Ramificou-se do setor imobiliário. Construiu carros elétricos, administrou empresas de laticínios, grãos e petróleo e até comprou um clube de futebol.

Mas as autoridades chinesas estão cada vez mais preocupadas com o facto de os promotores imobiliários se terem tornado tão grandes e terem contraído empréstimos tão excessivos que, se fossem derrubados, toda essa dívida poderia arrastar o sistema financeiro do país para baixo. Em 2020, os reguladores começaram a tornar mais difícil para as empresas imobiliárias endividadas continuarem a contrair empréstimos. O modelo de negócios de Evergrande – alimentado pelo fácil acesso ao crédito – entrou em colapso.

Um ano depois, a Evergrande deixou de pagar a sua dívida. Mas a empresa continuou a vender imóveis e a desenvolver carros elétricos. Relatou perdas combinadas de US$ 81 bilhões em 2021 e 2022 antes de finalmente sucumbir à falência em agosto. A empresa disse em seu relatório semestral que perdeu US$ 5,3 bilhões adicionais no primeiro semestre de 2023.

Por que os problemas de Evergrande são importantes?

Certamente, Evergrande não é um caso isolado. Mais de 50 promotores imobiliários chineses entraram em incumprimento ou não conseguiram pagar dívidas nos últimos três anos, desde a repressão do governo aos empréstimos excessivos por parte das empresas imobiliárias.