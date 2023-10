Billie Eilish revela uma enorme nova tatuagem nas costas

beleza

Billie Eilish continua se cobrindo de tatuagens.

O cantor de “Bad Guy”, de 21 anos, postou uma série de novas fotos No instagram Quarta-feira, incluindo uma foto em topless que mostrava uma grande tatuagem geométrica que percorria todas as suas costas.

Entre as outras fotos – incluindo uma captura de tela da letra da nova música de Drake com Lil Yachty, “Late Night”, que faz referência ao seu nome – Eilish incluiu uma foto dela mesma, aparentemente em um estúdio de tatuagem, com tinta fresca que ainda não havia sido limpa. desligado. A pele dela.

Obra do tatuador Matthias Milan, o desenho em espiral percorre toda a extensão da coluna vertebral da estrela.

A cantora já provocou a parte superior da tatuagem. Billielish/Instagram

Uma sugestão de tinta também pode ser vista nesta imagem. Billielish/Instagram

Eilish não compartilhou o significado por trás da tinta nem quando o fez, embora tenha dado aos fãs uma espiada no topo da tatuagem toda preta. Postagem de 20 de setembro no Instagram.

Embora a estrela tenha dito no passado que “nunca” daria aos fãs um vislumbre de sua tatuagem, parece que desde então ela suavizou sua postura.

Eilish agora tem algumas tatuagens, incluindo um enorme dragão que vai do quadril até a parte inferior da coxa.

A estrela tem pelo menos três outras tatuagens conhecidas, embora uma vez ela tenha dito que seus fãs “nunca mais as verão”. Billielish/Instagram

Resta saber quando – ou se – Eilish adicionará algo ao seu repertório de arte corporal. Billielish/Instagram

Embora ela nunca tenha mostrado totalmente sua tatuagem de “garotão”, Eilish revelou sua cabeça de dragão em uma selfie sexy no Instagram no início deste ano, depois de ter vislumbrado a cauda em sua sessão de fotos para capa de lingerie para a Vogue britânica em maio de 2021 e novamente. No Met Gala de 2021.

Ela também tem uma tatuagem na mão com fadas em homenagem ao seu livro favorito de infância, “Fairyopolis”, e exibiu uma tatuagem no peito – representando seu sobrenome em fonte gótica no plexo solar – em um biquíni surpresa neste verão.

Talvez no próximo verão ela tenha algumas novas obras de arte para exibir.





