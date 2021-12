Um deslizamento de terra em uma mina de jade em Mianmar deixa dezenas de mortos

Fotos postadas pelo corpo de bombeiros no Facebook mostraram multidões de suas famílias em margens nuas e lamacentas à beira do lago, enquanto equipes de resgate com capacetes e jaquetas de alta visibilidade vasculhavam as águas em barcos após o acidente de quarta-feira.

Um oficial do corpo de bombeiros no local disse à Reuters que um corpo foi recuperado do local antes que as operações de resgate fossem canceladas ao cair da noite, e é possível que cerca de 50 pessoas ainda desaparecidas possam ter morrido.

“É difícil estimar o número de desaparecidos, mas estimamos que pelo menos 50 estão desaparecidos e eles têm muito pouca chance de sobrevivência”, disse Piyai Nien, capitão do corpo de bombeiros de Hepakan.

A Kachin Network Development Corporation, um grupo da sociedade civil local envolvido no resgate, estimou anteriormente o número de desaparecidos em cerca de 80, depois que os resíduos destruíram uma pilha de escória de cerca de 200 pés (60 metros).