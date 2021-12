Tufão nas Filipinas: o número de mortes causadas pelo Super Typhoon Ray (Odette) aumenta à medida que as áreas permanecem sem ajuda

Citando a Polícia Nacional das Filipinas (PNP), o Super Typhoon Ray – conhecido localmente como Odette – ceifou pelo menos 375 vidas desde que varreu o arquipélago no final da semana passada, informou a afiliada CNN das Filipinas. O PNP disse que pelo menos 515 pessoas ficaram feridas e 56 ainda estão desaparecidas.

O senador Richard Gordon, chefe da Cruz Vermelha Filipina, disse na terça-feira que a tempestade destruiu cinco pontes em Palawan. Quase um milhão de pessoas vivem no Território Ocidental, de acordo com números oficiais para 2020.

“As casas estão completamente destruídas. Estamos tentando enviar suprimentos urgentes, incluindo água, comida e remédios.” “Comunidades foram completamente isoladas.”

Apelando à comunidade internacional, Gordon disse que fundos para esforços de resgate de emergência são necessários com urgência.

“Milhões foram afetados por este ciclone e os suprimentos são escassos”, acrescentou.

O tufão Ray, o 15º tufão a atingir as Filipinas este ano, atingiu a Ilha de Siargao na quinta-feira, um destino turístico popular e de surfe na região de Karaja, no nordeste de Mindanao. No início, ele foi preenchido com ventos de até 260 quilômetros (160 milhas) por hora – o equivalente a uma tempestade de categoria 5.

Várias evacuações preventivas e preparativos para tempestades começaram no início da semana, quando o país começou a ver chuvas torrenciais, mas milhões continuam em risco.

Conforme o Ray viajava para o oeste, ele arrancava casas, árvores e cabos de energia em seu caminho, trazendo chuvas torrenciais, inundações generalizadas e deslizamentos de terra. Comunidades foram destruídas e centenas de milhares deslocados pela tempestade.

Na cidade vizinha de Surigão, uma das áreas mais atingidas, sobreviventes foram vistos mendigando nas estradas por comida e água, cercados por árvores desenraizadas e postes de eletricidade. A polícia foi vista removendo galhos quebrados das estradas.

De acordo com Save the Children, pelo menos 4,1 milhões de crianças foram afetadas pelo ciclone. Estima-se que mais de 16.000 famílias na duramente atingida Karaja estão abrigadas em centros de evacuação apertados, acrescentou ela.

O risco de propagação de doenças nessas instalações é uma “preocupação significativa”, disse Jerome Ballonton, diretor de assuntos humanitários da organização.

“Estamos começando a ver o surgimento de doenças transmitidas pela água, incluindo diarreia”, disse Ballonton. “O saneamento é um grande problema nesses centros de evacuação. As Filipinas ainda estão lutando COVID-19 Estamos preocupados com a segurança de milhões, incluindo as crianças mais vulneráveis. ”

Ballenton expressou preocupação com os conflitos de longo prazo que podem surgir da devastação causada pelo furacão, incluindo questões de segurança alimentar e educação.

“Embora não tenhamos determinado a extensão dos danos ainda, houve grandes danos às escolas”, disse Ballonton. “As comunidades mais pobres e vulneráveis ​​podem ficar vulneráveis ​​à exploração após este desastre”.

As cenas de devastação fizeram lembrar o Super Typhoon Haiyan, conhecido localmente como Yolanda, que atingiu as Filipinas em novembro de 2013. Foi uma das tempestades mais poderosas a atingir o país, matando todos Mais de 6000 pessoas . Seus ventos fortes e tempestades com força de vendaval destruíram edifícios, destruíram estradas e causaram cortes generalizados de energia e água.

A crise climática causada pelo homem está tornando os tufões e tufões mais severos e destrutivos, e as Filipinas são um dos países mais propensos ao clima do mundo.