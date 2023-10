Um carro que transportava turistas bateu na Itália

Um acidente de ônibus perto de Veneza matou 21 pessoas, incluindo turistas ucranianos Um ônibus que transportava turistas estrangeiros, incluindo ucranianos, caiu perto da cidade italiana de Veneza ao cair de uma rua principal na terça-feira, matando pelo menos 21 pessoas e ferindo pelo menos outras 15. Euronews Notícias

Veneza (AFP) – Bombeiros trabalharam até a madrugada desta quarta-feira para remover os destroços de um ônibus que caiu em um bairro da cidade italiana de Veneza, do outro lado do lago do centro histórico, matando 21 pessoas e ferindo pelo menos 15, a maioria delas. turistas estrangeiros retornando para… Cidade. Parque de campismo próximo.

As vítimas incluíam pelo menos quatro ucranianos e um cidadão alemão, segundo a Prefeitura de Veneza. Autoridades locais disseram que entre os feridos, incluindo cinco em estado grave, estavam cidadãos franceses, espanhóis e croatas.

A governadora de Veneza, Michele De Bari, disse que pelo menos dois dos mortos eram crianças, acrescentando que muitas das pessoas envolvidas no incidente eram “homens jovens”.

O ônibus – que era novo e elétrico – transportava turistas estrangeiros quando caiu de uma rua principal na noite de terça-feira e pegou fogo. O ônibus ligava a Piazza Roma, no centro histórico de Veneza, ao acampamento Ho, em Marghera, outra área de Veneza adjacente a Mestre.

O motorista italiano Alberto Rizzuto morreu no acidente. Os promotores de Veneza estão investigando se ele se sentiu mal enquanto dirigia. Renato Borasso, vereador de Veneza, disse ser um motorista experiente.

Godstime Erheneden estava em seu apartamento perto do local do acidente quando ouviu um estrondo do lado de fora. Ele saiu correndo e foi um dos primeiros a entrar no ônibus.

“Quando entramos, vimos o motorista imediatamente. Ele estava morto. Carreguei uma mulher nos ombros e depois carreguei um homem”, disse Erhenden ao diário veneziano Il Gazzettino.

“A mulher estava gritando: ‘Minha filha, minha filha’, então voltei para dentro. Vi uma menina que devia ter dois anos. Tenho um menino de um ano e 10 meses e do mesmo tamanho. Eu senti como se estivesse segurando meu filho nos braços. Foi terrível. Não sei se ela sobreviveu.” “Achei que ela estava viva, mas quando a equipe de resgate chegou, eles a levaram embora imediatamente”, disse Erheneden.

O prefeito de Veneza, Luigi Brugnaro, escreveu no X, anteriormente conhecido como Twitter, que a cena era “horrível” e declarou a cidade em luto.

Em 2017, 16 pessoas morreram num autocarro que transportava estudantes húngaros num acidente perto da cidade de Verona, no norte do país. Em 2013, 40 pessoas morreram num dos piores acidentes de carro da Itália, quando um ônibus caiu de uma ponte perto da cidade de Avellino, no sul do país.