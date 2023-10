Democratas dizem a Biden que o acordo saudita-israelense exige concessões aos palestinos

É provável que o governo de Netanyahu tenha uma visão negativa destas exigências. Desde que o governo de extrema-direita de Israel assumiu o poder no ano passado, anunciou expansões massivas dos colonatos israelitas, tornando ainda mais remotas as perspectivas de criação de um Estado palestiniano.

Autoridades americanas disseram que Netanyahu está ansioso para concluir um acordo diplomático com a Arábia Saudita, o que poderia ser um ganho político inesperado para ele num momento em que enfrenta forte oposição em seu país aos seus esforços para enfraquecer o judiciário israelense.

O tema da normalização das relações sauditas com Israel foi o foco de uma reunião no mês passado entre Biden e Netanyahu, segundo pessoas familiarizadas com a reunião privada.

durante O seu discurso No seu discurso nas Nações Unidas, Biden mencionou os benefícios de uma maior integração de Israel no resto do Médio Oriente, mas disse que continua empenhado em estabelecer um Estado palestiniano.

Ele disse que a sua administração está a trabalhar “incansavelmente para apoiar uma paz justa e duradoura entre israelitas e palestinianos – dois estados para dois povos”.

Karon Demirjian Contribuiu para relatórios.