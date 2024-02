Um asteróide destruiu os dinossauros. Você ajudou os pássaros a prosperar?

Sessenta e seis milhões de anos atrás, um asteróide colidiu com o Golfo do México. O desastre levou à extinção de até três quartos de todas as espécies da Terra, incluindo dinossauros como o Tyrannosaurus rex. Mas alguns dinossauros voadores com penas sobreviveram, eventualmente evoluindo para as mais de 10.000 espécies de aves que vivem hoje, incluindo beija-flores, condores, papagaios e corujas.

Com base no registo fóssil, os paleontólogos argumentam há muito tempo que o impacto do asteróide foi seguido por um grande impulso na evolução das aves. A extinção em massa de outros animais pode ter eliminado grande parte da competição pelas aves, dando-lhes a oportunidade de evoluir para a maravilhosa diversidade de espécies que hoje voam à nossa volta.

Mas o Novo estudo no DNA de 124 espécies de aves desafia esta ideia. Uma equipa internacional de cientistas descobriu que as aves começaram a diversificar dezenas de milhões de anos antes do impacto fatídico, sugerindo que o asteróide não teve impacto significativo na evolução das aves.