O Perseverance Mars Rover da NASA descobre o helicóptero Ingenuity em seu local de descanso final

A missão principal do Ingenuity termina após 72 sobrevôos, enquanto a missão exploratória do Perseverance termina Marte Entra em uma fase emocionante, com foco em descobertas geológicas que podem lançar luz sobre a história antiga do planeta Terra.

Depois de 72 voos e 17 quilômetros, finalmente chegou a hora de dizer adeus ao helicóptero Ingenuity. Foi anunciado no mês passado que a missão do Ingenuity está chegando ao fim depois de sofrer danos nas pás do rotor em seu vôo final.

A longa e extraordinariamente bem-sucedida jornada do Ingenuity começou há três anos no fundo da cratera de Jezero e terminará em Neretva Vallis, um canal que outrora trouxe água para um antigo lago. O Ingenuity se tornou o primeiro rover a realizar um voo controlado e motorizado em outro planeta, dando à equipe científica acesso a paisagens inacessíveis a qualquer rover.

Esta semana, o Perseverance voou a cerca de 450 metros do helicóptero, o que é provavelmente o mais próximo que estaremos do nosso companheiro voador durante o restante da nossa missão. Aproveitamos esta oportunidade para obter imagens de longo alcance do Ingenuity usando nosso instrumento Mastcam-Z.

Embora a missão do Ingenuity tenha chegado ao fim, o Perseverance está se aproximando de uma das partes mais emocionantes de sua missão até agora. O Perseverance continua a explorar a Unidade de Margem, uma área na borda da cratera Jezero com fortes evidências de minerais carbonáticos em órbita.

Nossa equipe aproveitou ao máximo esse trecho final do terreno, fazendo observações SuperCam LIBS e VISIR de uma rocha aflorada chamada Porkchop Geyser (veja a imagem acima) e tirando imagens Mastcam-Z de um afloramento rochoso chamado Ilha Muiron (veja a imagem abaixo). À medida que o veículo espacial se dirige para oeste, estamos nos preparando diligentemente para o que está por vir.

Nas imagens orbitais da borda da cratera, podemos ver enormes blocos – chamados de “megabrechas” – que provavelmente surgiram da colisão que criou a cratera Jezero ou até mesmo representam rochas mais antigas ejetadas da enorme Bacia Isidis, a leste.

Embora seja triste deixar o Ingenuity para trás, o futuro é brilhante para o Perseverance e a equipe científica está animada. À frente está a borda da misteriosa cratera, que pode fornecer uma janela para um período da história marciana que nenhum rover jamais viu antes.

Escrito por Henry Manelsky, estudante de doutorado na Purdue University e Nathan Williams, engenheiro de sistemas científicos da Laboratório de Propulsão a Jato