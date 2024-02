Um caso de peste bubônica no Oregon está ligado a gatos de estimação, dizem autoridades de saúde

Autoridades de saúde do condado de Deschutes confirmaram que um residente foi diagnosticado com peste bubônica, marcando o primeiro caso da doença no Oregon em oito anos.

O residente provavelmente contraiu a bactéria da peste de seu gato de estimação infectado, que apresentava sintomas da doença, de acordo com Emily Horton, gerente do programa de saúde pública dos Serviços de Saúde do Condado de Deschutes.

Horton disse que o condado confirmou o caso na última quarta-feira e que o paciente foi tratado nos estágios iniciais da infecção. Ela acrescentou que o gato morreu “depois de ficar muito doente”.

As autoridades acreditam que o gato de estimação contraiu a praga de um roedor, disse Horton. A peste bubónica refere-se à forma comum de infecção causada pela bactéria Yersinia pestis, que “ocorre naturalmente nestes reservatórios selvagens de várias espécies de roedores, como ratos, esquilos e esquilos”, disse ela.

Horton disse que existem duas maneiras possíveis pelas quais a bactéria pode ser transmitida a um gato de estimação. Ou uma pulga mordeu um roedor que carregava a bactéria e a transmitiu ao gato, ou o gato ingeriu ou brincou com um roedor infectado.

“Provavelmente foi transmitido ao gato diretamente por um roedor infectado, porque não temos muitas pulgas no centro do Oregon”, disse ela.

Horton pediu aos donos de animais de estimação que mantenham seus animais longe de ratos, esquilos e outros roedores.

“Sabemos que existem reservatórios de bactérias que existem naturalmente em roedores em toda a Costa Oeste”, disse Horton. “Portanto, eu alertaria as pessoas a fazerem tudo o que puderem para proteger seus animais de estimação dessas interações com roedores, especialmente gatos, porque eles são mais conhecidos por pegar roedores.”

Nenhum outro caso de peste bubônica foi relatado ou encontrado durante a investigação do condado sobre o caso, disse Horton. Ela disse que o condado trabalhou para identificar os residentes que poderiam ter estado em contato ou expostos ao paciente ou gato infectado e forneceu-lhes “antibióticos profiláticos” para prevenir a infecção.

De acordo com os Serviços de Saúde do Condado de DeschutesOs humanos que são infectados pela peste geralmente começam a apresentar sintomas – incluindo febre, náusea, dores no corpo e fraqueza – dentro de dois a oito dias após a exposição. Outros sintomas comuns incluem calafrios e gânglios linfáticos visivelmente inchados.

Horton disse que humanos e animais infectados com a doença podem ser tratados com antibióticos se os sintomas forem detectados precocemente. Mas a doença pode ser fatal se não for tratada.

–Christine De Leon; kdeleon@oregonian.com