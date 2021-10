UFC 267 Jan Blachowicz vs. Glover Teixeira: resultados ao vivo e análise

ABU DHABI – O Ultimate Fighting Championship realiza duas lutas pelo título ao retornar a Abu Dhabi para um segundo evento em 2021.

Campeão meio-pesado Jan Blachovich (28-8) da Polônia, buscará defender seu cinturão contra o cinturão do Brasil Glover Teixeira (32-7). Blachović ganhou o título em setembro de 2020 por nocaute Dominic Reyes, então defendeu o cinturão contra o campeão dos médios Israel Adesanya no início deste ano. Ele ganhou nove de suas últimas dez partidas.

Teixeira sem dúvida teve o melhor desempenho de sua carreira aos 42 anos. Esta é sua segunda chance pelo título dos meio-pesados ​​do UFC, com uma derrota para Jon Jones em 2014 bem no passado. São 2.744 dias entre as disputas do título para Teixeira, que está decidido a não perder a oportunidade.

No co-evento principal, o ex-campeão Peter Yang (15-2) rosto Corey Sandhagen (14-3) para o Campeonato Interino dos Pesos Galos. Yan perdeu o título peso galo Aljamin Sterling Ele esperava uma revanche no UFC 267, mas Sterling foi retirado do card devido a lesão. Sandhagen perde para ex-campeão peso galo TJ Dillashaw Mas ele fez seu nome como um dos principais candidatos na divisão desde 2019.

Também no card, um candidato leve ao título Temores do islamismo (20-1) enfrentará Dan Hooker (21-10) e meio-médio Trocadilhos de Shemaev (9-0) Ele fará sua estreia em 2021 contra Li Jingliang (18-6).

Peso-pesado leve: Michel Oleksiczuk (16-4 1 NC, 4-2 1 NC UFC) menos. Shamil Gamzatov (14-1, 1-1 UFC) TKO no primeiro turno

Oleksiejczuk nunca desistiu. Ele deu alguns socos enquanto avançava, mas saiu muito, e logo a punição e a pressão começaram a aparecer no rosto de Gamzatov enquanto ele o perseguia e perseguia até que ele o derrubou para a esquerda e finalizou no solo e na libra em 3:31 . Esta foi a primeira derrota de Gamzatov.

Oleksiejczuk, o polonês de 26 anos, marcou o 11º nocaute de sua carreira, oitavo na primeira fase. Ele venceu duas vezes consecutivas depois de sofrer uma série de derrotas.

Nunca gostei do estilo “herky-jerky” de Oleksiejczuk, mas então percebi como era eficaz entrar no corpo e manter um ritmo inflexível. Isso abre seus oponentes para tiros poderosos no topo. Essa é a grande vantagem do MMA. Nem sempre tem que ser pelo livro! # UFC267 – Aljamin Sterling (funkmasterMMA) 30 de outubro de 2021

Gamzatov, 31, da Rússia, não luta desde sua estreia no UFC em 2019. Ele está recuando o tempo todo, lidando com socos enquanto tenta se livrar da agressão de Oleksiejczuk. Ele não pôde fazer isso e acabou sendo preso.

Peso médio: Peso pena masculino: Liron Murphy (11-0-1, 3-0-1 UFC) derrotado. Makwan Amirkhani (16-7, 6-5 UFC) por nocaute no segundo turno

Lerone Murphy comemora após ser nocauteado no segundo round por Makwan Amirkhani no UFC 267. Chris Unger / Zova LLC

Murphy sabia que Amirkhani iria atirar para ser removido. E cara, ele perdeu isso.

Amirkhani se entregou a uma remoção com as duas pernas, e Murphy o acertou com um joelho direito na cabeça. Amirkhani foi demitido quando convocado. A partida terminou em 14 segundos do segundo turno. Amirkhani ficou com raiva por um longo período de tempo após o nocaute, mas conseguiu se sentar na cadeira depois que ele veio.

“Depois que foi sua mão esquerda primeiro, eu o vi mergulhar e enterrar e sabia que o joelho estaria lá”, disse Murphy em sua entrevista após a luta.

Foi tão bonito – Sean O’Malley (@SugaSeanMMA) 30 de outubro de 2021

No primeiro round, Amirkhani dominou completamente o wrestling e as lutas. Murphy pegou logo abaixo do bastão e segurou-o pelo resto da rodada. No início do segundo, Murphy estava claramente ciente de que uma remoção estava para acontecer e ele ajustou o tempo do joelho perfeitamente.

Murphy invicto, 30, está 3-0-1 no UFC. O nacional inglês parece ter potencial no peso pena. Amirkhani, um iraniano de 32 anos que luta fora da Finlândia, perdeu três derrotas consecutivas e quatro de cinco.

peso médio: Andrei Petrosky (7-2, 2-0 UFC) derrotado. Huo Yaozong (3-2, 0-3 UFC), apresentando a terceira rodada

Andre Petroski dominou Hu Yaozong, finalizando no terceiro round da luta no UFC 267. Chris Unger / Zova LLC

Petroski passou 14 minutos e 46 segundos no controle total, acertando socos poderosos, quedas e agarrando posições dominantes para ameaçar tentativas de rendição. Ele continuou lá durante todo o tempo, até que, finalmente, faltando 14 segundos para o final do round, o acelerador do triângulo do braço cumpriu a tarefa de Petroski.

Para Petrosky, 30, da Filadélfia, foi seu terceiro lugar no segundo turno nas duas lutas no UFC. Todas as suas sete vitórias chegaram ao fim. Este foi o empate pela última terceira final em uma luta de três rounds dos médios do UFC.

Ele perdeu as três lutas no octógono depois de entrar no UFC com um placar de 2-0. O chinês de 26 anos não compete desde 2018, e esse foi seu último confronto dos meio-pesados. A luta anterior, a estreia de Hu no Ultimate Fighting Championship, foi no peso pesado.

Peso de mosca para homens: Aluguel Ulanbekov (14-1, 2-0 UFC) derrotado. Alain Nascimento (17-6, 0-1 UFC) por decisão dividida

As quedas de Ulanbekov e a partida mais importante superaram as tentativas de rendição de Nascimento e de seu goleiro agressivo aos olhos dos juízes.

Ulanbekov tomou uma decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28) vencendo com falhas implacáveis ​​e agarramentos. Nascimento teve momentos, inclusive tentativas de Kimura e um armlock no segundo assalto com cotovelos misturados por baixo. Mas os juízes parecem preferir a habilidade de Ulanbekov de mudar o local da luta mais do que outros.

O melhor momento de luta para Ulanbekov veio no primeiro round, quando quase mandou Nascimento com uma guilhotina para a montanha. Nascimento conseguiu escapar de alguma forma.

Ulanbekov, 30, já venceu cinco vezes consecutivas, incluindo as duas primeiras no UFC. O nativo do Daguestão se estabeleceu como uma pessoa que monitora o peso da mosca. Nascimento, um brasileiro de 30 anos, fez sua estreia no UFC aqui.

Campeonato Meio Pesado: Jan Blachovich (c) (28-8, 11-5 UFC, -300) vs. Glover Teixeira (32-7 .15-5 UFC, +240)

Campeonato Interino Peso Galinho Masculino: Peter Yang (15-2, 7-1 UFC, -220) vs. Corey Sandhagen (14-3, 7-2 UFC, +180)

Leve: Temores do islamismo (20-1, 9-1 UFC, -625) vs. Dan Hooker (21-10, 11-6 UFC, +450)

peso pesado: Alexander Volkov (33-9, 7-3 UFC, -300) vs. Marcin Tibora (22-6, 9-5 UFC, +240)

peso médio: Li Jingliang (18-6, 10-4 UFC, +425) vs. Trocadilhos de Shemaev (9-0, 3-0 UFC, -575)

Peso-pesado leve: Magomed Ankalife (15-1, 6-1 UFC, -310) vs. Volkan Ozdemir (17-5, 5-4 UFC, +250)

peso da palha: Amanda Ribas (10-2, 4-1 UFC, -160) vs. Verna Ganderuba (17-2, 3-2 UFC, +135)

Peso pena para homens: Ricardo Ramos (15-3, 6-2 UFC, +145) vs. Zubairy Tukhjov (19-5-1, 4-2-1 UFC, -170)

peso médio: Albert Dourif (14-3, 0-0 UFC, -360) vs. Roman Kopylov (8-1, 1-1 UFC, +280)

