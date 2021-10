Os fãs da Michigan State University queimam sofás e se viram depois da vitória do Spartan em East Lansing

East Lansing, Michigan – Vídeos e fotos mostrando fãs queimando sofás em meio a uma presença policial circularam nas redes sociais depois que Michigan State foi declarado o vencedor durante o jogo de sábado contra a Universidade de Michigan. O MSU Spartans derrotou o Michigan Wolverines por 37-33 durante seu jogo de futebol em casa no sábado, 30 de outubro.

Houve relatos da presença da polícia na área de Cedar Village, em East Lansing, após o jogo de sábado, enquanto os torcedores comemoravam a vitória espartana. A polícia começou a evacuar a multidão logo após o capotamento do veículo, de acordo com um fotógrafo do MLive.

A página do Twitter da Barstool Sports postou vários vídeos mostrando a cena, incluindo um Vídeo de fãs ligando um carro E outro vídeo para O sofá está queimando Enquanto o indivíduo sentou-se sobre ele, acabou pegando fogo por alguns instantes. Outros usuários do Twitter mostraram sofás queimando em diferentes áreas de East Lansing.

Oficiais do Departamento de Polícia de East Lansing não responderam imediatamente a um pedido de comentário. Não ficou claro se alguém foi preso ou ferido em algum incidente após a partida.

No entanto, o departamento postou nas redes sociais a seguinte lista ‘Precisa saber’ As ordenanças retornam em 27 de outubro devido ao próximo jogo no momento e ao Halloween, que incluiu um lembrete para não iniciar incêndios: atear fogo na comunidade é perigoso e sobrecarrega desnecessariamente os serviços de emergência críticos da cidade. Qualquer pessoa pego iniciando um incêndio pode enfrentar acusações de incêndio criminoso e / ou outras acusações. Se os membros da comunidade virem alguém começando um incêndio, eles devem ligar para o 911.

