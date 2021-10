Campeonato Mundial de 2021 – Por que o Atlanta Braves tirou Ian Anderson de uma tentativa malsucedida

Atlanta – Aí vem o movimento analítico final, mais um terrível ataque ao coração do jogo. Depois de cinco rodadas malsucedidas no Jogo 3 da World Series, o gerente Brian Snitker caminhou em direção a ela Ian Anderson no banco de reservas do Braves e disse ao seu primeiro jogador que o eliminaria antes que pudesse enfrentar o topo da classificação do Houston Astros pela terceira vez. Reúnam-se, todos os seus odiadores – esse cara estava se preparando para ser um clássico do gênero.

Só que o cara que tomou a decisão disse que era exatamente o contrário. Snitker mostrou que nunca se preocupa realmente com o desejo humano infinito de drama, e não foi pisoteado pela história, não por causa de uma planilha, mas por causa de um sentimento muito humano em seu estômago. Anderson não conseguiria seu rebatedor e o mundo não teria uma história favorita, e havia um motivo simples para isso: ele não estava se sentindo bem.

“Ian estava tipo, ‘Tem certeza? Tem certeza?’, Diz Snicker. “Mas eu estava tipo, ‘Ian, vou seguir meu palpite aqui. Apenas meus olhos, minhas entranhas. “Foi muito fácil deixá-lo voltar.”

Snitker é uma aberração – alguém no nível Nobre – e ele pode trabalhar para afastar a dor de seus gritos. “A coisa inofensiva”, disse ele, jogando-o ali como acabara de se lembrar. “Ele não pretendia atacar nove corridas.”

Snitker falou um pouco mais, parecendo que alguém ainda estava tentando se convencer, antes de finalmente dizer: “Não sei. Acho que o tiro pode sair pela culatra, eu acho. Eu só pensei na época, em um jogo desta magnitude, que ele fez o seu trabalho. “.

No banco de reservas, Anderson de 23 anos com comportamento impenetrável e uma curta história de prodigiosa promoção pós-temporada podia sentir Sneaker trabalhando em sua direção. E ele também sabia o porquê porque o Snitker só faz essa viagem acompanhado de um aperto de mão e elogios.

“Ele desceu ao chão e disse: ‘É isso'”, disse Anderson. Que trabalho demais. ”“ Você se sente um pouco, eu tinha mais para dar, mas é algo que você entende e segue em frente. ”

Anderson olhou para o rosto redondo de Snitker, aquele rosto que dera ao Atlanta Braves quase 50 anos para o beisebol, e defendeu sua causa sem muita convicção. “Eu sabia que ele não se mexeria”, disse ele. “Temos tanta sorte de tê-lo, e a maneira como ele nos trata é ótima. Ele vai apertar a mão de você depois de cada passeio, bom ou ruim, e isso vai longe.”

O Braves venceu por 2 a 0 para levar uma vantagem de dois para um sobre os Astros, e se o placar fosse diferente, as perguntas – e as respostas – teriam um tom diferente. Nenhum rebatedor está perdido no topo do oitavo, quando – confronto Tyler Matsik – rebatedor pitada Edmis Diaz Atingir uma bola de vôlei em um pequeno campo esquerdo caiu aos meus pés Eddie Rosario.

E assim terminou o que poderia ter sido uma das coisas menos vangloriosas do jogo – quase educado – nem um pouco um rebatedor. Não houve jogadas defensivas memoráveis. Anderson foi muito bom, mas ele deu cinco das corridas mais caóticas que você poderia imaginar. Ele caminhou três vezes, acertou um e acertou cinco rebatedores em cinco rounds e, em uma noite fria e chuvosa, quase 76 layups foram como acertos. Eu fui para a contagem completa duas vezes para José altove, que estava dirigindo do sexto, duas vezes para Alex Bergmanque ficou em terceiro lugar.

Não era crítico de forma alguma até que Snitker decidiu encerrá-lo. Anderson parecia bem na época, rindo com Snitker no banco depois do aperto de mão. Quando solicitado a descrever o ar esperado que sem dúvida permeou o celeiro dos bravos enquanto se preparavam para terminar o trabalho, Matzik disse: “Bem, Luke Jackson Não sei. [A.J.] Minter não sabe. Depois que terminei minha vez, eles se aproximaram de mim e disseram: “Ei, você sabia que desistiu no primeiro golpe?” Sim eu sabia.”

Anderson admitiu que havia uma parte dele que queria ver o quão longe ele poderia rolar sem um rebatedor em uma luta do Campeonato Mundial. “Acho que ainda estou processando um pouco”, disse ele.

“Eu preciso ganhar um jogo de beisebol”, disse Snicker. “Não vejo muitas coisas. Minha esposa sempre me pergunta: ‘Você viu isso?’ você viu aquilo? E eu tenho que dizer não. Você está apenas preso no próprio jogo e não vê as coisas. Eu teria dito, talvez dois anos atrás, ‘Por que diabos estou fazendo isso?’ Mas você sabe que ele não vai para se jogar sem um rebatedor. “

É o Campeonato Mundial, e as decisões não são feitas com classificações ou enredos. São decisões de negócios, pura e simples, quer surjam de uma série de fórmulas ou da intuição de um homem de 66 anos.