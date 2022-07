Trump se vangloria de que pode fazer Elon Musk ‘cair de joelhos’ enquanto ignora a audiência de 6 de janeiro

Donald Trump se gabou de que poderia trazer Elon Musk de “joelhos” e “implorar” por sua ajuda, já que o ex-presidente ignorou os recentes bombardeios de 6 de janeiro para aumentar sua rivalidade com o Tesla Titan.

Trump foi ao Truth Social quando o empresário de carros elétricos está sendo processado pelo Twitter para desistir de sua compra de US$ 44 bilhões da plataforma de mídia social.

“Quando Elon Musk veio à Casa Branca me pedindo ajuda com todos os seus muitos projetos subsidiados, sejam carros elétricos que não duram o suficiente, carros autônomos que quebram ou foguetes para qualquer lugar, e sem os subsídios ele vai entender que é inútil, ele me disse Como ele era um grande fã de Trump e um republicano, eu poderia ter dito: “Fique de joelhos e implore, e ele teria feito isso”, escreveu Trump.

O presidente de um mandato atacou a pessoa mais rica do mundo na terça-feira, pouco depois de ouvir a audiência do comitê em 6 de janeiro de que ele havia tentado entrar em contato com uma testemunha na investigação e que o Departamento de Justiça havia sido notificado.

Ele zombou de Musk sobre sua nova batalha legal com o Twitter, que ele concordou em comprar no início deste ano.

“Agora, Elon deve se concentrar em se livrar da confusão do Twitter, porque ele pode dever US$ 44 bilhões por algo que provavelmente não tem valor. Além disso, há muita concorrência por carros elétricos!”, escreveu ele.

“Nota: por que Elon foi autorizado a quebrar a barreira de compra de ações de US$ 15 milhões no Twitter sem nenhum relatório? Esta é uma violação muito grave! Aproveite Elon e @Jack, vá em frente! “

A zombaria de Trump veio um dia depois que o chefe da SpaceX disse que achava que era hora do político republicano “pendurar o chapéu e navegar até o pôr do sol”.

Eu não odeio o cara, mas é hora de Trump pendurar o chapéu e navegar até o pôr do sol. “Os democratas também devem cancelar o ataque – não faça isso até que a única maneira de Trump sobreviver seja recuperar a presidência”, escreveu Musk no Twitter.

Isso aconteceu poucos dias depois que Trump o chamou de “artista de corpo de touro” e afirmou que ele disse que votou nele duas vezes.

Musk disse a seus 100 milhões de seguidores no Twitter que apoiaria o governador da Flórida, Ron DeSantis, em vez de Trump em 2024, e que ele só votou nos republicanos pela primeira vez em junho.