Os preços do Bitcoin estão caindo. Os dados de inflação quente fizeram com que a criptomoeda despencasse.

Bitcoin

Outras criptomoedas caíram na quarta-feira depois que o sentimento dos investidores se deteriorou após a divulgação dos principais dados de inflação nos Estados Unidos.

O preço do Bitcoin atingiu 4% nas últimas 24 horas em US$ 19.200, tendo anteriormente subido, aproximando-se do nível de US$ 20.000. Mas caiu na terça. Maior criptomoeda com Comício em massa no último fim de semanaAs mãos caíram para $22.000, mas desde então caíram.

Dados do Índice de Preços ao Consumidor dos EUA revelaram inflação anual em 9,1%– Estável à frente dos 8,8% que o mercado esperava e uma alta de quatro décadas. Os dados do IPC são fundamentais, dada a centralidade dos riscos de estagnação para a liquidação das ações em 2022, o que levou a



Standard & Poor’s 500

e tecnologia pesada



Nasdaq

Em um mercado de urso e pressionar as criptomoedas.

Diante da inflação mais alta em décadas, o Federal Reserve já agiu agressivamente para apertar a política monetária, e espera-se que continue a fazê-lo enquanto os preços permanecerem elevados. O medo nos mercados é que isso possa diminuir a demanda a ponto de causar uma recessão, o que seria um problema para apostas arriscadas como bitcoin.

O número de CPI acima do esperado pode ter assustado os investidores, aumentando a probabilidade de uma presença mais severa do Fed. Em qualquer caso, A divulgação fez com que os estoques caíssem na quarta-feira, que abriu caminho para que os ativos digitais o rastreassem. Embora as criptomoedas devam, em teoria, ser negociadas como ativos não correlacionados, o Bitcoin e seus pares mostraram que se movem de acordo com as ações, especialmente as de tecnologia.

“Os mercados continuam esperando que a inflação suba e estão persistentemente desapontados”, disse David Donabedia, diretor de investimentos da CIBC Private Wealth. Isso provavelmente significa um movimento de 75 pontos base em julho e setembro [Fed] Reuniões… Não há nada de positivo para os mercados neste relatório. “

Mas pelo menos um analista acredita que a desvantagem do bitcoin pode ser silenciada porque os investidores esperavam um número de CPI mais alto.

O mercado tem precificado em altos números de inflação esta semana, então a desvantagem do Bitcoin pode ser limitada do que o esperado anteriormente. No entanto, não podemos ser muito otimistas”, disse Yuya Hasegawa, analista da exchange de criptomoedas Bitbank, antes do lançamento do CPI.

No entanto, do ponto de vista técnico, as más notícias em andamento provavelmente levarão a uma venda ainda mais dolorosa de criptomoedas.

Katie Stockton, sócia-gerente do grupo de pesquisa tecnológica Fairlead Strategies, disse na terça-feira que o Bitcoin O impulso de baixa foi mais forte, com uma possibilidade crescente de que os preços testem o suporte tão baixo quanto $ 18.300. Mesmo esse nível ainda estaria acima do fundo recente do Bitcoin, abaixo de US$ 18.000, que foi atingido nas mínimas de venda em junho.

Fora do Bitcoin, uma grande parte do espaço criptográfico está se moldando de forma semelhante.



éterE a

O segundo maior ativo digital, caiu 4% e arrecadou mais de US$ 1.000. Entre as criptomoedas menores, ou altcoins,



Solana

E a



Cardano

Todos caíram 5%. Memecoins – inicialmente destinados a ser uma piada online – vem avançando constantemente com



Dogecoin

E a



Shiba Inu

4% e 5% estão em vermelho, respectivamente.

Além de fatores macro, rachaduras no próprio setor de criptomoedas exacerbaram as recentes quedas de preços, incluindo O colapso da moeda tera estável e falhar Fundo Hedge Capital Três Setas. O Bitcoin continua a ser negociado em menos de um terço de seu nível recorde, alcançado em novembro de 2021, e apenas culminou Pior trimestre em mais de 10 anos.

