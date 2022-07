Twitter processa Musk após tentar desfazer acordo de US$ 44 bilhões

Agora que o Twitter abriu um processo, Musk e seus advogados devem responder. Embora a linha do tempo depois disso dependa de muitos fatores, é provável que a empresa e Musk sejam chamados para uma audiência em Delaware e prossigam com o processo de descoberta, com ambos os lados desenterrando os fatos que acreditam serem relevantes para o caso.

O caso pode então ir a julgamento, embora haja uma oportunidade para o juiz designado para o caso rejeitar os esforços de Musk para sair. Se o processo for a julgamento, o juiz decidirá se as divulgações do Twitter foram insuficientes e materialmente prejudiciais ao acordo.

No passado, o Tribunal Judicial de Delaware impediu que as empresas tentassem desistir de acordos. Em 2001, por exemplo, quando a Tyson Foods tentou desistir de sua aquisição do frigorífico IBP, o tribunal decidiu que a Tyson tinha que buscar o acordo. Nos casos em que o tribunal permitia que os compradores saíssem, exigia que eles pagassem uma indenização. De acordo com a maioria das leituras do contrato do Twitter com Musk, os danos serão fixados em US$ 1 bilhão.

O Twitter e Musk reuniram equipes jurídicas para se livrar disso. Os esforços do Twitter em Delaware são liderados por William Savitt, advogado da Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. A Wachtell Lipton é conhecida, entre outras coisas, por desenvolver táticas legais para proteger empresas de compradores hostis, como A chamada pílula anticoncepcional Originalmente criado pelo Twitter para se defender contra Musk.

O Sr. Savitt tem experiência perante a Chancery Court em Delaware e já defendeu empresas como Carl Icahn e Pershing Square, a empresa de investimentos administrada pelo bilionário William Ackman. Mas o Sr. Musk Diferente de qualquer outro atacante da empresa antes deleo que o torna um oponente particularmente complexo.

A equipe jurídica de Musk inclui seu advogado pessoal, Alex Spiro, bem como advogados de Skadden, Arps, Slate, Major e Flom. Skadden é um escritório de advocacia corporativo, com vasta experiência no debate de casos no tribunal de Delaware, incluindo a oferta da gigante de luxo LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. para desmantelar seu acordo de US$ 16 bilhões para adquirir a Tiffany & Company. O cliente de Skadden, LVMH, acabou reduzindo cerca de US$ 420 milhões do preço de compra.

