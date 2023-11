Transmita agora – Billboard

Cortesia de BigHit Music

De todos os dias que Jung Kook canta em seu single “Seven”, sexta-feira pode ser o mais especial. Finalmente, “Golden Maknae” do BTS finalmente revelou seu primeiro álbum solo de estúdio, dourado. O disco – que já conta com dois sucessos no Top 5 da Billboard Hot 100 – chegou na sexta-feira, 3 de novembro.

O caminho para dourado Tudo começou em julho, quando Jung Kook lançou a música “Seven” com a ajuda de Lato. A música pop&B liderou o Hot 100 – tornando-se seu primeiro single número 1 nos EUA como artista solo – e recentemente se tornou a música mais rápida da história a acumular mais de 1 bilhão de streams no Spotify. O segundo single, uma colaboração com Jack Harlow intitulada “3D”, chegou em 29 de setembro, estreando e alcançando a quinta posição no Hot 100. Em 3 de outubro, a estrela do BTS confirmou o lançamento. dourado Através de um comunicado de imprensa prometendo um álbum de 11 faixas.

O LP solo – que conta com créditos de produção de nomes como BloodPop, DJ Snake e Diplo – segue vários sucessos solo de Jung Kook, incluindo “Stay Alive” de 2022 (No. 95) e um papel de destaque em “Left and Right” de Charlie Puth. ” (Nº 22). No período anterior douradoJung Kook também apareceu em “Too Much”, uma colaboração com The Kid LAROI e Central Cee que desde então alcançou a posição 44 no Hot 100. Com ele estreando na 10ª posição no Hot 100. Tabela de solteiros do Reino Unido“Too Much” ajudou Jung Kook a se tornar o primeiro solista sul-coreano a marcar três singles no top 10 no Reino Unido.

dourado É o mais recente de uma série de projetos solo dos Bangtan Boys depois que o grupo interrompeu temporariamente as atividades do grupo para permitir que seus membros se alistassem no serviço militar obrigatório da Coreia do Sul. Até agora, Jin, J-Hope e Suga foram alistados, colocando o BTS a apenas alguns passos de seu retorno em 2025.

Na segunda-feira, 6 de novembro – apenas três dias depois Dourado Lançamento – Jung Kook fará uma música solo Programa desta noite Estreia como convidada e intérprete. O apresentador Jimmy Fallon anunciou a notícia com um vídeo engraçado no Instagram na quarta-feira (1º de novembro).

fluxo dourado agora: