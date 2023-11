As primeiras fotos de Shah Rukh Khan em sua festa de aniversário. Cortesia de Mona Singh

Esta foto foi compartilhada por Mona Singh (cortesia: Mona Singh)

Shah Rukh Khan comemorou seu 58º aniversário de uma forma maravilhosa. Ele cumprimentou duas vezes os fãs reunidos em frente à sua residência em Manat por ocasião de seu aniversário. Ele participou de um evento de fãs no final da noite. Ele deu uma festa para seus amigos e colegas à noite. Fotos do interior da festa surgiram online, mas Shah Rukh Khan não é visto em nenhuma dessas fotos. Por fim, a atriz de TV Mona Singh compartilhou duas fotos em sua conta do Instagram com o aniversariante. Na primeira foto, SRK pode ser visto beijando a cabeça de Mona enquanto o ator sorri para a câmera. A segunda foto é uma selfie sincera em que Shah Rukh Khan e Mona Singh são vistos sorrindo. Shah Rukh Khan pode ser visto em uma camisa preta.

Mona Singh escreveu na legenda: “Estou emocionada com o amor que você derramou sobre mim. Eu te amo. Feliz aniversário @iamsrk #bdaybash#bestnite #kingkhan #aboutlastnight #happy #instamoment #instagood.” dê uma olhada:

Deepika Padukone-Ranveer Singh, Ranbir Kapoor-Alia Bhatt, MS Dhoni, o diretor Atlee, Sanjay-Maheep Kapoor, Bhavana Pandey, Siddharth Malhotra-Kiara Advani foram fotografados na festa. ICYMI, aqui estão algumas fotos da festa:

Vestida para a festa, Karisma Kapoor compartilhou um conjunto deslumbrante com Ranbir Kapoor-Alia Bhatt, Shaheen Bhatt, Kareena, Navya Nanda e ela mesma. “Fazendo memórias com nossos amigos e familiares”, escreveu ela na legenda. dê uma olhada:

Maheep Kapoor e Sanjay Kapoor, amigos íntimos de Shah Rukh Khan e Gauri, compartilharam algumas fotos internas da festa. Eles se juntaram a ninguém menos que a estrela do críquete MS Dhoni. A foto, compartilhada por Maheep Kapoor, apresenta Sanjay Kapoor, MS Dhoni, Bhavana Pandey e a própria Maheep. O comentário de Maheep faz os sons certos. “Cabra”, ela escreveu e deixou cair um coração e cinco emojis. Enquanto Maheep escolheu o preto para a festa, Bhavana escolheu o branco para a ocasião.

Mona Singh se tornou um nome familiar após sua aparição no popular programa de TV Jassi jaisi koi nahinQual foi sua estreia nesta indústria. A atriz também atuou em programas de TV como Kya Huaa Tera Vaada, Itna Karo Na Mujhe Pyaar, Pyaar Ko Ho Jaane Do, Kavach…Kaali Shaktiyon Se. Ela também apareceu em filmes como 3 Idiotas E Ut Batang. Mona foi elogiada por sua atuação na série Feito no céu 2 E Kala Pani.