SAG-AFTRA aguarda resposta dos estúdios às últimas propostas de IA – Prazo

Exclusivo: Tudo estava quieto nas negociações SAG-AFTRA na quinta-feira.

Depois de uma enxurrada de rumores nos últimos dias de que um acordo foi alcançado entre a SAG-AFTRA e a AMPTP, hoje foi “mais um jogo de espera”, de acordo com uma fonte. Após o debate de quarta-feira sobre as proteções de IA e muito mais, os estúdios ficaram bastante silenciosos no 112º dia da greve dos atores.

Embora se esperasse que os dois lados falassem hoje, a AMPTP não respondeu à proposta revisada da AI enviada pelo sindicato na quarta-feira. Ela também não respondeu ao que descreveu como um “contra-ataque abrangente” feito pela SAG-AFTRA em 28 de outubro, ouvimos. Portanto, não foram realizadas hoje conversações formais entre o negociador-chefe do sindicato, Duncan Crabtree-Ireland, e a presidente da AMPTP, Carole Lombardini.

No entanto, uma semana e meia após o início desta última ronda de deliberações renovadas, fontes de ambos os lados continuam optimistas e alertam para não ir longe demais com a ausência de conversações de hoje. “Eu ficaria preocupado se eles voltassem para nós em algumas horas, acho que eles não aceitariam [the proposals] Uma fonte sindical disse ao Deadline. “É assim que as coisas devem acontecer se quisermos chegar a um acordo bom e justo.”

Não há informações sobre se novas negociações foram agendadas, embora a expectativa seja que a AMPTP responda “em breve”, disse um veterinário do setor, que definirá o calendário.

Por outro lado, embora nada seja definitivo, parece que ambos os lados podem ter alcançado uma “posição confortável”, segundo uma fonte do estúdio, no que diz respeito à parte das receitas financeiras que flui para os artistas, embora os detalhes permaneçam escassos.

Como se tornou comum desde que as partes retomaram as negociações em 24 de outubro, pessoalmente e virtualmente, nem o SAG-AFTRA nem o AMPTP responderam aos pedidos de comentários até o prazo de hoje. Se isso acontecer, atualizaremos este post.

Nas ruas, o piquete hoje parou na Fox e continua na Universal, mas os sindicalistas marcharam na Netflix, Sony, Disney, Paramount, Warner Bros. Crabtree-Ireland apareceu na sede da Amazon em Culver City no meio da manhã para caminhar um pouco na linha.

Com a greve do WGA no início de Maio e o piquete SAG-AFTRA em meados de Julho, estima-se que as acções laborais tenham custado à economia da Califórnia mais de 6,5 mil milhões de dólares até agora, bem como 45.000 empregos no sector do entretenimento, com muitos dos empregos perdidos. As famílias trabalhadoras não recebem um salário estável em seis meses.

Hoje cedo, o CFO Global da Paramount, Naveen Chopra, disse durante a teleconferência de resultados da empresa que o impacto financeiro das greves na empresa equivale a “quase US$ 60 milhões em custos ociosos associados à greve. Estas são as despesas adicionais incorridas para manter as capacidades de produção enquanto o a greve está em andamento.” Esses custos impactaram nossos segmentos de mídia televisiva e de entretenimento cinematográfico.

Na mesma ligação, o CEO da Paramount Global, Bob Bakish, explicou o impacto das greves na empresa, acrescentando: “Você viu que recentemente fizemos algumas alterações em nossa programação de filmes que foram impactadas pela greve SAG-AFTRA em andamento. mas o lado roteirizado da televisão ainda foi afetado pela greve.

“Obviamente, todos esperamos voltar ao trabalho em breve”, acrescentou.

Apesar de ser informado frequentemente, o chefe da Paramount Global não esteve diretamente envolvido nas negociações na semana passada.

Os principais CEOs da Gangue dos Quatro – Donna Langley da NBCUniversal, David Zaslav da Warner Bros Discovery, Ted Sarandos da Netflix e Bob Iger da Disney – estiveram envolvidos na semana passada e não fizeram parte das negociações nos últimos dias, com Crabtree-Ireland e Lombardini em mente. . Resta saber se os CEOs voltarão às negociações em qualquer fase a partir de agora, à medida que forem informados pelas suas equipas jurídicas que assumem a liderança. No entanto, fomos informados de que Langley, Zaslav, Sarandos e Iger permanecem de prontidão para quaisquer reuniões de última hora e reuniões Zoom.

Os estúdios sofrem de ansiedade, ansiosos para lançar filmes de grande sucesso e produções de TV, principalmente aqueles filmes que foram interrompidos no meio das filmagens, por exemplo, Deadpool 3 missão impossível 8 E Gladiador 2 Entre outras coisas. Embora haja apenas alguns dias de filmagem nos dois meses restantes de férias de 2023, há trabalho que pode ser feito para garantir que alguns dos pilares atinjam suas datas de lançamento nos cinemas em 2024. Na verdade, quaisquer que sejam as filmagens que os cineastas tenham em suas mãos, eles estão na sala de edição, editando e se preparando antes do início das palestras da IATSE no próximo ano.

Uma coisa é certa, todas as partes nos dizem: o progresso que os funcionários e representantes fizeram no fechamento de negócios abrirá o caminho para as negociações do IATSE e dos Teamsters do próximo ano.

Tanto o IATSE quanto os Teamsters têm apoiado frequentemente e abertamente o WGA e o SAG-AFTRA, enfatizando a solidariedade sindical. De guildas a estúdios, gravadoras e indivíduos, todos estão preocupados com o que a IA pode significar para eles e para a indústria.

Crabtree-Ireland disse ao Deadline na New York Comic-Con no mês passado que, quando se trata de inteligência artificial, “os tipos de barreiras que procuramos colocar em torno desta tecnologia não dependem da sofisticação da tecnologia”. Ele acrescentou sobre os objetivos do SAG-AFTRA: “A ideia de que um artista deve ter o direito de obter consentimento informado para o uso de sua imagem e semelhança na criação de uma réplica digital – qualquer artista deve ter esse direito com qualquer forma de tecnologia, incluindo inteligência artificial e ferramentas de inteligência artificial.” que foi desenvolvido para esse fim.

“Portanto, acho que as barreiras que colocamos em torno da compensação justa e do consentimento informado são coisas que podem crescer com a indústria e o estado da tecnologia”, disse Crabtree-Ireland.

Por mais que os melhores talentos sejam protegidos, a chave para o SAG-AFTRA é garantir que os figurantes e artistas no final da lista de convites tenham os direitos da IA, bem como dos contratos com os estúdios. Uma exigência específica à qual o sindicato voltou repetidamente foi que a mesmice dos seus membros não se repetisse um número infinito de vezes sem a devida compensação. Por enquanto, a ideia básica apresentada pela guilda é que a IA será usada e paga projeto por projeto para evitar abusos e manter o trabalho como uma carreira viável para a grande maioria dos 160.000 membros do SAG-AFTRA.