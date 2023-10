Trailer de Bhagavanth Kesari: Balayya não se importa!

O próximo filme de Nata Simham Nandamuri Balakrishna, Bhagavanth Kesari, já está gerando muita agitação, graças ao excelente material promocional. Hoje, eles criaram o trailer teatral deste artista de massa não convencional e cheio de emoção.

O trailer começa com o protagonista incentivando sua sobrinha a seguir carreira no exército, não apenas para servir o país, mas também para se tornar forte diante da dura sociedade. No entanto, há um grande obstáculo pela frente na forma de um capitalista influente.

Este é realmente um testemunho do brilho duradouro do próprio Natha Simham Balakrishna e da direção excepcional de Anil Ravipudi, que apresenta uma narração comovente e emocional, mas cheia de poder, e performances excepcionais.

Anil Ravipudi escalou Balakrishna para um papel nunca visto antes e com um toque de emoção. Os fãs ficarão felizes em ver Balakrishna nesse papel, com muitas variações. Sreeleela é excelente como sobrinha de Balakrishna, enquanto Kajal Aggarwal faz sua presença ser sentida. Arjun Rampal assusta com suas ações malignas.

A cinematografia de C Ram Prasad cria um espetáculo visual que complementa e enriquece a experiência de contar histórias. A regravação de Thaman aumenta as emoções e eleva momentos cruciais a novos patamares. O design de produção da Shine Screens é excepcional.

O trailer certamente faz jus a todo o hype e não podemos conter a empolgação para assistir ao filme no dia 19 de outubro.