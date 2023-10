Taylor Swift não está no jogo Chiefs-Vikings, Travis Kelce lesionado – Billboard

Fotos de Gilbert Carrasquillo/GC

Taylor Swift não compareceu ao jogo Chiefs-Vikings no domingo (8 de outubro), pois seu suposto interesse romântico, Travis Kelce, sofreu uma lesão. No início do jogo, que foi transmitido pela CBS, o comentarista Jim Nantz confirmou que Swift não estava em lugar nenhum em Minneapolis, o US Bank Stadium de Minnesota.

“Caso você esteja se perguntando, sete palavras que nunca pensei que sairiam da minha boca em minha carreira: Taylor Swift não está no jogo.” Nantz anunciou. “Esta é a primeira vez. Eu nunca disse isso antes. Acabei de ver algumas pessoas com o coração partido nas arquibancadas.”

A câmera girou para um dos fãs de Swift segurando uma placa e esperando que ela aparecesse. Sua placa perguntava o que muitos estavam pensando: “Onde está Taylor?” Uma foto da Getty Images, mostrada abaixo, mostra outro fã exibindo um sinal inteligente, indicando que 87 (número de Kelsey) e 13 (número da sorte de Swift) equivalem a 100%. “Kelce faz Swift TD”, dizia a mensagem.

Um torcedor segura uma placa em referência a Taylor Swift antes do jogo entre Kansas City Chiefs e Minnesota Vikings no US Bank Stadium em 8 de outubro de 2023 em Minneapolis, Minnesota.

Outros apareceram nas arquibancadas vestindo camisetas com “SWIFTIE” escrito nas costas.

Embora Swift não estivesse lá para torcer pessoalmente por Kelce, como fez nos últimos dois jogos dos Chiefs, o tight end aparentemente tropeçou em campo e sofreu uma lesão sem contato. Kelce foi visto saindo do campo, tirando o capacete e indo para o vestiário.

Kelce voltou para a linha lateral com o tornozelo direito bem enrolado.

A comentarista Tracy Wolfson forneceu uma atualização: “Travis Kelce ainda está na linha lateral agora, mas como você pode ver, com capacete, o pé direito está enfaixado. para ele. Ele quer jogar esse jogo, pessoal”.

Kelce teria sofrido o que se presumia ser uma entorse no tornozelo. Os relatórios diziam A equipe médica permitiu que Kelsey voltasse se ele quisesse. Ele finalmente voltou ao jogo ELogo após seu retorno, ele marcou um gol.

“Kelce saiu da mesa de raios X e encontrou a zona final”, disse o locutor.

Descubra abaixo o que aconteceu com Kelce no jogo Chiefs-Vikings. Além disso, veja várias reações de Swift/fãs de futebol à ausência do cantor no jogo de domingo e à lesão de Kelce.

Ver mais Os Chiefs estão recebendo boas notícias sobre Travis Kelce. Tracy Wolfson: “Travis Kelce ainda está na linha lateral agora, mas como você pode ver, ele está com o capacete. O pé direito está enfaixado. E me disseram que ele vai tentar. Eles estão deixando isso para ele .” . Ele quer jogar nesta partida.” pic.twitter.com/y8bQdTWZeo – Anúncio horrível (@awfulanouncen) 8 de outubro de 2023

Ver mais Não, estou procurando por “Taylor Swift” e atualizando o feed com frequência para ver se ela está realmente no jogo Vikings/Chiefs enquanto assiste ao jogo -Sam Sansevieri (@samansevieri) 8 de outubro de 2023

Ver mais Minha mãe ligou o jogo dos Chiefs só para ver se Taylor estava lá 🥹 -Lindsay 🫶🏻 (@shimmerrswift) 8 de outubro de 2023

Ver mais Estou em uma festa assistindo ao jogo Vikings-Chiefs, mas as pessoas estão começando a se registrar agora que foi anunciado que Taylor Swift não estará lá -Aaron Robar (@atropar) 8 de outubro de 2023

Ver mais Acabei de perceber como é chato assistir a um jogo dos Chiefs se Taylor Swift não estiver lá…😴 -Diane Beeman (@BeemanDibmn) 8 de outubro de 2023

Ver mais @Presidentes Você poderia me enviar a programação dos jogos que Taylor estará presente? Quero saber quais jogos assistir. Obrigado!

Brincando / Não estou brincando -Joe Auquinn (@goquinn15) 8 de outubro de 2023

Ver mais Travis Kelce machucou?! a maldição. Taylor Swift é realmente um amuleto de boa sorte. Os fãs do Chiefs que a odeiam agora deveriam ter vergonha. -Brooke (@CryptoCur1821) 8 de outubro de 2023