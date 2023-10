Tom Hanks alerta sobre uma versão de IA da venda de seguros

Aviso: Tom Hanks não quer que você vá ao dentista. Ou, se o fizer, pelo menos não terá interesse em lhe dizer como pagar por isso. Essa é a principal coisa que todos devemos tirar das últimas declarações de Hanks Postado no Instagram (através da diverso) , onde denunciou uma espécie de anúncio que mostrava uma versão sua com inteligência artificial vendendo seguros odontológicos. “Cuidado!!”, diz ele, “há um vídeo promovendo alguns planos odontológicos usando minha versão de IA. Não tenho nada a ver com isso.”

Brincadeiras à parte, a verdadeira ideia por trás disso é que as máquinas encontraram uma maneira de imitar um dos atores mais queridos da humanidade e as estão usando para… vender seguros odontológicos? Ou, mais provavelmente, eles usam isso para vender algum tipo de golpe que se passa por seguro odontológico, o que faz sentido porque golpes são a única coisa que você realmente pode vender com IA, já que a tecnologia de IA é assim – copiar a imagem, voz ou ação de uma pessoa real nem sempre é nada além de uma farsa.

É claro que isso é o que os incríveis atores do SAG-AFTRA estão tentando conseguir em seu novo contrato com a AMPTP, porque seria terrível e nojento se um grande estúdio lançasse Plano Odontológico: O Filme Com a IA Tom Hanks no comando, mas o fato de não ser um estúdio de cinema fazendo isso é prova de que todos nós merecemos algum tipo de proteção contra a IA.

Não seria estressante se você estivesse navegando pelo seu feed e pronto para você rosto e para você Voz vendendo seguro odontológico para você? Ou se suas ações e palavras forem manipuladas pela IA para dizer ou fazer algo que você nunca pretendeu e nunca consentiu? Ou se você é um personagem de anúncio de plano odontológico e passou a vida inteira trabalhando para aparecer em um anúncio de plano odontológico no Instagram, e então vê essas grandes empresas gastando dinheiro em Tom Hanks com tecnologia de IA em vez de investir em reais pessoas como você que podem fazer coisas E fazer coisas? É engraçado pensar em Tom Hanks tendo que dizer às pessoas que ele não está apenas postando algum golpe aleatoriamente no Instagram, mas que “conteúdo” gerado por IA como esse é um inimigo da cultura e da humanidade. Essa merda é nojenta.