Parineeti Chopra compartilha fotos de seus rituais pré-casamento “não convencionais”. Nossos corações estão cheios

A foto foi compartilhada no Instagram. (polidez: parinetichopra)

Nova Delhi:

Parineeti Chopra e Raghav Chadha, que se casaram na semana passada em uma cerimônia íntima em Udaipur, compartilham regularmente fotos e vídeos de suas festividades de casamento e, honestamente, não estamos reclamando. E no domingo à noite também Mate Dale A estrela compartilhou uma coleção de vídeos e fotos de seu “ritual não convencional”. Nas fotos e vídeos compartilhados, podemos ver Parineeti e Raghav vestindo camisetas customizadas, passando um momento festivo enquanto participam de uma série de atividades divertidas que vão desde cadeiras musicais até críquete. Parineeti Chopra pode ser vista elegantemente vestindo uma camiseta laranja com ‘Noiva’ escrito nela, enquanto Raghav também está lindo em uma camiseta azul com ‘Noivo’ escrito nela.

Além das famílias dos dois, o jogador de críquete Harbhajan Singh também pode ser visto em uma das fotos, vestindo uma camiseta branca com a inscrição Team Chadha.

Parineeti Chopra compartilhou a postagem em sua página do Instagram junto com uma legenda detalhada que dizia: “Cadeiras musicais: uma dança de alto risco onde todos trapaceiam. Corrida de limão e colher: todos aqueles anos em seus dias de esportes na escola não prepararam você para isso . Corrida de três pernas: mais difícil do que chegar a Um século de críquete, hematomas são inevitáveis, mas os laços que você cria não têm preço. Críquete: Cuidado com as lendas do críquete dentro da família (especialmente sua sogra, que mudará o jogo com seu postigo na última bola, vencendo a partida). A noiva usa seu poder nupcial “para trazer os jogadores de críquete da Copa do Mundo a bordo. Agora, em termos de definir a tendência: não se trata apenas de ganhar ou perder. É sobre o momentos incríveis”, os aplausos, as risadas e, o mais importante, os laços formados. Nossa guerra Chadda vs. Chopra foi uma batalha épica onde ambos os lados saíram vitoriosos e os corações foram verdadeiramente conquistados. “

Dê uma olhada no lindo post abaixo:

Na sexta-feira, Parineeti compartilhou trechos de seu casamento junto com uma música especial O piya que ela cantou e gravou para seu marido Raghav Chadha. O vídeo começa com Parineeti se escondendo nas grades. “Oh meu Deus, isso está acontecendo”, ela exclamou feliz. O vídeo também mostra sua entrada no casamento e na cerimônia de Jaimala. Reagindo ao adorável vídeo, Raghav Chadha escreveu no Instagram: “Nunca pensei que receberia um presente como este, mas acho que minha esposa cantora adoraria me surpreender! a trilha sonora da minha vida… da nossa vida… Obrigado senhora Chadha. Eu me considero o homem mais sortudo do mundo por ter você ao meu lado.”

Foi assim que Raghav Chadha reagiu ao vídeo:

Parineeti Chopra e Raghav Chadha compartilharam fotos oníricas de seu casamento na manhã de segunda-feira e legendaram: “Desde a primeira conversa na mesa do café da manhã, nossos corações sabiam. Esperamos por este dia há tanto tempo… Então, finalmente abençoado .” Seja Sr. e Sra.! Não podemos viver um sem o outro…nosso relacionamento eterno começa agora.”

Parineeti e Raghav tiveram um casamento íntimo na presença de amigos próximos e familiares em Udaipur, Rajasthan. Eles também realizaram uma recepção para eles lá.