Adam Copeland trabalhará em tempo integral na AEW e diz que se sente livre

O chefe da AEW, Tony Khan, não perdeu tempo exibindo sua mais nova contratação no pós-Sonho de luta livre Mídia Scrum. O WWE Hall of Famer, anteriormente conhecido como Edge, que agora trabalha com seu nome verdadeiro Adam Copeland (e mantém seu título não comercial de “Rated R Superstar”) foi todo sorrisos quando apresentado por seu novo chefe.

Copeland estará “em tempo integral” na AEW. Depois de sua recente passagem pela WWE como atração especial, que trabalhou apenas alguns shows por ano, Khan disse que Copeland estará na televisão AEW “todas as semanas”. No curto prazo, isso significa que ele estará lá esta semana dinamite E Colisãoe enfrentará Luchasaurus em sua primeira partida com a AEW quando dinamite Eles enfrentarão o WWE NXT na terça-feira, 10 de outubro.

O homem de 49 anos falou sobre sua decisão de ingressar na AEW depois que seu contrato com a WWE expirou no mês passado, e por que ele tem uma agenda mais ocupada para sua nova empresa:

“Parte de vir aqui foi porque eu queria contribuir. Eu queria ajudar. E senti aqui que realmente seria capaz de fazer isso e teria a oportunidade de fazer isso.” “Eu vejo uma lista totalmente nova de rostos, muitos talentos que nunca encontrei antes, e isso – para mim, como alguém que é movido por desafios, isso foi o mais importante para mim. Nunca estive em um ringue com Samoa Joe. Eu não aguentei Nunca estive em um ringue com Sting antes desta noite. Depois de 31 anos na indústria, isso nunca aconteceu. “Então eu vejo um cara como Nick Wayne, ou vejo Swerve. Há muitas possibilidades aqui, e para mim neste momento da minha carreira – isso é muito atraente, muito emocionante, e isso é… eu disse lá, depois que voltei lá hoje à noite, me senti livre. Essa é a palavra que se destacou – me senti livre. E me senti divertido. “Eu quase tive a mesma sensação que sentiria quando fosse aos meus shows independentes, quando eu fosse ‘Adam Impact’ ou ‘Sexton Hardcastle’ ou algo assim, e era uma coisa totalmente nova que eu sempre quis fazer. sentindo, eu senti isso ali. “E isso, neste momento da minha carreira, sentir isso? Isso é especial. Isso – cara, vamos lá. 31 anos e se sentindo assim? Isso é um presente. Isso é tudo que eu sempre quis fazer, e isso parecia que era uma oportunidade de participar – não apenas aparecer todos os dias.” “Três meses. Estarei lá todas as semanas. Sou um cara em tempo integral. E quero fazer isso enquanto puder. Porque sinto que é assim que posso ajudar mais. Mais do que tudo, é para isso que estou aqui.”

Outros destaques do tempo de Copeland falando à imprensa de luta livre esta manhã:

• Na quarta-feira, ele apresentará sua “declaração de missão” e nos contará um pouco da história do que vimos no ringue em Sonho de luta livre.

• Para ilustrar sua empolgação, Copeland contou a história de ter voado para Seattle na sexta-feira e telefonado para Darby Allin para obter sugestões sobre onde filmar sua vinheta introdutória. A certa altura, enquanto segurava um fotógrafo enquanto eles fechavam a janela do SUV para filmar fotos do muscle car em sua garagem, Copeland disse que estava “balbuciando”: “Tenho 49 anos, isso é incrível. é incrível.” Ele retorna à palavra “livre” para descrever como se sente na AEW.

• Dando uma “prévia” na lista da AEW, há 14 nomes com os quais ele está animado para trabalhar. Ele mencionou Joe novamente e depois destacou que nunca esteve no ringue com Jon Moxley ou Claudio Castagnoli. Copeland conheceu Kenny Omega pela primeira vez esta noite. “Há muito aqui para ver e me desafiar.”

• Ele ignorou uma pergunta sobre como suas conversas sobre ingressar na AEW começaram, concentrando-se na segunda parte sobre se ele ajudaria nos bastidores. Copeland disse que o processo criativo sempre foi algo em que ele gosta de estar envolvido. O elemento narrativo do wrestling profissional é o motivo pelo qual ele se apaixonou pelo negócio e planeja “absolutamente” ajudar “todos que quiserem ajudar”.

• Ele estava sempre aberto a ajudar outros talentos, e isso (junto com sua filha dizendo que ele deveria “ir ficar com o tio Jay” [Reso, aka Christian Cage] E divirta-se.”) Uma das principais coisas que o trouxe à AEW: “Achei que poderia realmente tentar ajudar aqui. Isso, por sua vez, ajuda toda a indústria do wrestling, que é algo que adoro – perdendo apenas para minha esposa e filhos.

• Copeland “trancou-se” no seu quarto de hotel. Allen os levou a “lugares obscuros” para filmar seu primeiro vídeo, onde ninguém se importou. Ele saiu para comer e foi reconhecido uma vez, mas, brincando, pediu ao garoto que ele reconheceu para ficar quieto e ele o fez.

• Quando questionado se Beth Phoenix poderia se juntar a ele na AEW, Copeland disse que não estava ciente da “possibilidade de isso acontecer num futuro próximo.” Mas ele sempre quer estar perto dela, então talvez. Ele acrescentou que ela é uma caixa de ressonância para todas as suas ideias, sempre melhorando-as, então se ele fizesse isso na tela, as impressões digitais dela ficariam nela. “É incrível ser casado com um membro do Hall da Fama – é tão incrível. Quem pode montar em você [laughs]”.

• Foi muito importante para Copeland participar do “Metalingus” de Alter Bridge. O guitarrista da banda, Mark Tremonti, que escreveu a música, é um amigo e sempre disse que poderia usá-la onde quer que fosse. A música dá o tom de seu personagem e o “chegar lá” da performance.

Você pode ler mais sobre a estreia de Copeland na AEW em Sonho de luta livre Aqui, e assista todo o Media Scrum aqui.

Consulte Mais informação