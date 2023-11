Todos os trabalhadores indianos presos foram resgatados de um túnel do Himalaia, disseram autoridades

SILKYARA, Índia (Reuters) – Equipes de resgate indianas recuperaram nesta terça-feira todos os 41 trabalhadores da construção civil presos por 17 dias dentro de um túnel desabado no Himalaia, depois de horas escavando detritos de rocha, concreto e terra para alcançá-los.

A evacuação dos homens, trabalhadores mal remunerados de alguns dos estados mais pobres da Índia, começou mais de seis horas depois de as equipes de resgate vasculharem os destroços do túnel no estado de Uttarakhand, que desabou em 12 de novembro.

Eles foram puxados em macas com rodas através de um tubo de aço de 90 cm (3 pés) de largura, e todo o processo foi concluído em cerca de uma hora.

Wakil Hassan, líder da equipe de resgate, disse: “A condição deles é de primeira classe e completamente boa… assim como a sua ou a minha. Não há tensão em relação à saúde deles”.

O primeiro evacuado, um homem baixo vestindo uma jaqueta de inverno cinza escuro e um capacete amarelo, foi decorado com malmequeres e foi recebido no estilo tradicional indiano dentro do túnel pelo ministro-chefe do estado, Pushkar Singh Dhami, e pelo vice-ministro das Rodovias Federais, VK Singh. .

Alguns saíram sorrindo e abraçados por Dhami, enquanto outros fizeram gestos de agradecimento com as mãos entrelaçadas ou pediram bênçãos tocando seus pés. Todos foram decorados com uma guirlanda e também foram presenteados com um pano branco roubado por Dhami e Singh.

“Quero dizer aos amigos que ficaram presos no túnel que a sua coragem e paciência inspiram a todos”, disse o primeiro-ministro Narendra Modi na plataforma de mídia social X.

“É um grande alívio que, depois de uma longa espera, nossos amigos estejam agora reunidos com seus entes queridos. A paciência e a coragem demonstradas por todas essas famílias neste momento difícil não podem ser suficientemente apreciadas”.

O Ministro Federal dos Transportes Rodoviários e Rodovias, Nitin Gadkari, agradeceu às equipes de resgate e disse em uma postagem no X que “uma auditoria de segurança do túnel também será realizada agora”.

[1/20]Um trabalhador preso é examinado após ser resgatado do túnel desabado em Uttarkashi, no estado de Uttarakhand, no norte da Índia, em 28 de novembro de 2023. Oficial de informações do distrito de Uttarkashi/Divulgação via Reuters Obtenção de direitos de licenciamento

Resgate arrebatado por “mineiros de ratos”

Ambulâncias alinhadas com as luzes acesas na entrada do túnel transportaram os trabalhadores para um hospital a cerca de 30 quilômetros de distância.

Os residentes locais reuniram-se fora do túnel, acenderam fogos de artifício, distribuíram doces e entoaram slogans elogiando a Mãe Índia.

Os 41 homens recebiam comida, água, luz, oxigénio e medicamentos através de um tubo, mas os esforços para cavar um túnel para os resgatar com máquinas de perfuração de alta potência falharam devido a uma série de obstáculos.

As agências governamentais que gerem a crise sem precedentes recorreram na segunda-feira a “mineiros de ratos” para escavar manualmente rochas e cascalho de dentro de um tubo de evacuação que foi empurrado através dos escombros depois de a maquinaria avariar.

Os mineiros são especialistas num método primitivo, perigoso e controverso, frequentemente utilizado para aceder a depósitos de carvão através de passagens estreitas, e recebem este nome porque se assemelham a ratos escavadores.

Os mineiros, trazidos do centro da Índia, trabalharam durante a noite de segunda-feira, finalmente rompendo cerca de 60 metros de rocha, solo e minerais na tarde de terça-feira.

O túnel faz parte da via expressa Char Dham, avaliada em 1,5 bilhão de dólares, um dos projetos mais ambiciosos do primeiro-ministro Narendra Modi, que visa conectar quatro locais de peregrinação hindu através de uma rede rodoviária de 890 quilômetros.

As autoridades não mencionaram a causa do desabamento, mas a área é vulnerável a deslizamentos de terra, terramotos e inundações.

Escrito por YP Rajesh. Editado por Angus MacSwan, John Boyle e Alex Richardson

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.