Uma disputa sobre os Mármores do Partenon atrapalha as negociações entre Sunak do Reino Unido e Mitsotakis da Grécia Notícias de política

Faíscas diplomáticas surgiram depois que o primeiro-ministro britânico cancelou abruptamente uma reunião com o seu homólogo grego, na qual estavam programados para discutir os artefactos há muito disputados.

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, deve se reunir na segunda-feira com o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, que pretende aumentar a visibilidade dos Mármores de Elgin, uma coleção de esculturas gregas de 2.500 anos que Atenas deseja que a Grã-Bretanha restaure.

A Grécia afirma que o mármore que o diplomata britânico Lord Elgin retirou do Parthenon no início do século XIX foi roubado, o que a Grã-Bretanha negou.

Esta questão tem sido fonte de discórdia entre os dois países há décadas.

Num comunicado, Mitsotakis expressou a sua “consternação” com o cancelamento da reunião pelo primeiro-ministro britânico no último minuto, acusando-o de fugir ao assunto.

A posição da Grécia sobre a questão dos frisos do Partenon é bem conhecida. “Gostaria de ter a oportunidade de discutir o assunto com o meu homólogo britânico.”

Ele acrescentou: “Aqueles que acreditam na correção e correção de suas posições nunca têm medo de enfrentar argumentos”.

Mitsukis teria rejeitado uma oferta do Reino Unido para se encontrar com o vice-primeiro-ministro Oliver Dowden.

Em resposta à declaração de Mitsotakis, um porta-voz de Downing Street disse: “A relação entre o Reino Unido e a Grécia é muito importante”, citando o trabalho conjunto dentro da OTAN e “abordar desafios comuns, como a imigração ilegal” e as guerras na Ucrânia e no Médio Oriente.

“O vice-primeiro-ministro esteve disponível para se reunir com o primeiro-ministro grego para discutir estas questões importantes”, acrescentou o porta-voz, sem mencionar a questão do mármore.

Uma disputa de décadas

As esculturas foram retiradas do Partenon, na Acrópole, na Grécia, no início do século 19, pelo diplomata britânico Thomas Bruce, conde de Elgin.

A Grã-Bretanha insiste que obteve as Bíblias legalmente.

Segundo a agência de notícias grega ANA, citando fontes do governo grego, o primeiro-ministro britânico pareceu chateado com as declarações feitas pelo seu homólogo grego à BBC no domingo.

Em seus comentários, Mitsotakis comparou a coleção do Museu Britânico à Mona Lisa que foi cortada ao meio.

Uma fonte do Partido Conservador, no poder, disse à rádio na segunda-feira que “tornou-se impossível que esta reunião fosse adiante depois dos comentários anteriores sobre Elgin Marbles”.

O governo britânico sempre descartou a possibilidade de abrir mão da propriedade das esculturas de mármore, que incluem cerca de metade do friso de 160 metros de comprimento que adorna o Partenon.

No entanto, Atenas tem pressionado recentemente por um acordo que permitiria a devolução das esculturas mediante algum tipo de empréstimo.

O Financial Times informou na semana passada que o líder da oposição britânica, Keir Starmer, não bloquearia um acordo de empréstimo “mutuamente aceitável” para comprar as esculturas. A reunião entre Mitsotakis e Starmer na segunda-feira ocorreu conforme planejado.

Mas o porta-voz de Sunak disse na segunda-feira que o governo do Reino Unido “não tem planos de mudar a nossa abordagem e certamente acreditamos que isso acontecerá”. [British] O museu é o lugar” do mármore.