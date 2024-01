The Pokémon Company emite comunicado oficial sobre Palworld: “Pretendemos investigar”

A Pokémon Company finalmente emitiu uma declaração oficial sobre a Palworld, dizendo: “Pretendemos investigar e tomar as medidas apropriadas para resolver quaisquer atos de violação de propriedade intelectual relacionados a Pokémon”.

Embora a The Pokémon Company não mencione especificamente Palworld pelo nome, é bastante claro Esta afirmação É uma resposta ao incrível sucesso do jogo de sobrevivência (8 milhões de cópias vendidas em menos de seis dias!) e afirma que muitos dos amigos de Palworld são demasiado próximos dos Pokémon actuais.

“Recebemos inúmeras perguntas sobre o jogo de outra empresa lançado em janeiro de 2024”, escreveu a Pokémon Company. “Não concedemos nenhuma permissão para usar a propriedade intelectual de Pokémon ou seus ativos nesse jogo. Pretendemos investigar e tomar as medidas apropriadas para lidar com quaisquer atos de violação de propriedade intelectual relacionados a Pokémon. Continuaremos a valorizar e cuidar de cada Pokémon e seu mundo e trabalhar para unir o mundo através de Pokémon no futuro.” “

Antes desta declaração, o desenvolvedor do Palworld, Pocketpair, insistiu que seu jogo está muito mais próximo de jogos como Ark Survival Evolved e Vanaheim do que de Pokémon. Além disso, a equipe revelou que recebeu ameaças de morte desde o início do jogo, em 19 de janeiro.

Em entrevista com Robô, Takuro Mizube, CEO da Pocketpair, participou com a equipe da revisão jurídica e nenhuma ação foi tomada contra a empresa pela violação.

“Levamos nossos jogos a sério e não temos absolutamente nenhuma intenção de violar a propriedade intelectual de outras empresas”, disse Mezobi.

A Pokémon Company já começou a tomar medidas contra modders que substituem Palworld's Pals por Pokémon, e Nexus Mods até disse que não hospedará mods Pokémon para Palworld por medo da equipe jurídica da Nintendo.

Capturas de tela do Palworld

Deixando todas essas questões de lado, o Palworld tem sido, sem dúvida, um enorme sucesso e nós aqui no IGN o chamamos de “ótimo” em seu estado atual.

“Mesmo no acesso antecipado, Palworld é divertidamente irreverente, tem uma quantidade surpreendente de conteúdo e mecânica de sobrevivência profunda e é extremamente difícil de largar”, escreveu Travis Northup da IGN em sua crítica de Palworld. “É impossível ignorar o quão rude é pegar ideias e designs de Pokémon, ele tem alguns bugs e problemas de desempenho não surpreendentes, e trabalhar para manter seus suprimentos básicos em níveis máximos precisa de uma reinicialização – mas quando você está andando as costas de um dragão voador durante um lançamento… Atire em um pato azul com um rifle de assalto e a maioria dessas desvantagens desaparecerá completamente.

“Este já é um dos meus jogos de sobrevivência favoritos e estou muito animado para ver como ele evolui.”

Para mais informações, confira nossa análise aprofundada sobre se é justo chamar Palworld de clone de Pokémon e o roteiro para Palworld em atualizações futuras junto com PvP, chefes de ataque e novas ilhas.

Você tem uma dica para nós? Quer discutir uma história em potencial? Por favor envie um e-mail para newstips@ign.com.

Adam Pankhurst é redator de notícias do IGN. Você pode segui-lo no Twitter @Adam Pankhurst e assim por diante Contração muscular.