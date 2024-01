Lute contra monstros com a ajuda de suas vidas passadas em Lysfanga: The Time Shift Warrior

Lembro-me claramente da primeira vez que a vi Lesvanga: Guerreiro da Mudança de Tempo. Foi durante o Summer Game Fest do ano passado e foi o jogo Um pequeno trailer de um minuto Foi o suficiente para deixar uma impressão duradoura. Estou ansioso para jogar desde então. Minha paciência foi recompensada com a notícia daquele Lesvanga: Guerreiro da Mudança de Tempo Ele será lançado em 13 de fevereiro no PC.

LesvangaO trailer dá uma boa ideia do que esperar – este é um jogo onde você utilizará viagens no tempo e suas vidas passadas para lutar contra monstros – mas não consegue capturar o quão emocionantes e profundos são esses poderes de viagem no tempo. . Antes deste anúncio, conversei com LesvangaOs desenvolvedores de jogos do Sand Door Studio tiveram a oportunidade de obter experiência prática com o primeiro nível do jogo.