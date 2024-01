A Microsoft substituiu sua fonte padrão pela primeira vez em 17 anos, com usuários furiosos chamando a mudança de ‘algum tipo de piada de mau gosto’

Pesquisadores da Cartridgesave.co.uk entrevistaram 2.468 participantes que foram questionados sobre qual fonte eles mais usavam em documentos e cartas digitais.

Eles então se uniram ao psicólogo e consultor de bem-estar Lee Chambers, que analisou os dados e revelou as características mais associadas a cada tipo de caligrafia.

Ariel

“Os usuários do Arial valorizam a simplicidade e a estabilidade e são mais propensos a serem confiáveis ​​mesmo em uma crise”, explica-me Chambers.

“Ao mesmo tempo, é menos provável que deixem a imaginação correr solta com tanta frequência. Como o Arial é tão onipresente, as pessoas que o usam têm maior probabilidade de sentir que querem se misturar e não se destacar da multidão.

Calibri

A segunda fonte mais popular no Reino Unido é a Calibri, com 38% dos entrevistados afirmando que a usam quase todos os dias.

“Os usuários do Calibri valorizam a eficiência e a confiabilidade no modo padrão”, explica Lee. “Eles provavelmente ficarão menos incomodados com o que os outros pensam.

“Eles podem ser um pouco chatos, um pouco preguiçosos ou simplesmente não gostam de se expressar como indivíduos.”

“Com a popularidade atual do Calibri, é uma opção muito segura e universal, e é improvável que seus usuários corram qualquer risco em suas vidas.”

Times New Roman

Com 31% da população do país tendo como fonte preferida a Times New Roman, o especialista Lee descreve seus usuários como “observadores, educados e práticos”.

“Eles também apreciarão a nostalgia e a reflexão do passado, e não gostarão de mudanças ou evolução”, continua.

“No entanto, à medida que a Times New Roman começa a desaparecer, isso pode indicar que um ritmo de vida mais claro e mais lento é preferido para os utilizadores em comparação com uma sociedade cada vez mais dinâmica e acelerada.”

Geórgia

25% da população do Reino Unido fez da Geórgia a sua rota preferida quando se trata de trabalho.

De acordo com Lee, esse tipo de fonte é particularmente revelador para seus usuários, que são “práticos e provavelmente maduros”.

Tendem a valorizar elementos de formalidade e elegância e também são mais propensos a serem “honestos e transmitirem credibilidade”, acrescenta.

“Como fonte, é sem dúvida ambiciosa e isso sem dúvida brilhará em quem a utiliza.” E aqueles que gostam de estilo apreciarão como ele flui graciosamente quando o vemos.