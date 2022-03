‘The Batman’ fatura US$ 5,3 milhões no exterior e bate recordes da WB – Prazo

Warner Bros./Capitalde homem Morcego Ele apenas começou a abrir as asas do lado de fora e começou a correr Bilheteria Internacional total US$ 5,3 milhões Mais de dois dias e apenas oito mercados. O Matt Reeves-Orientação Robert Patterson– Starer adiciona 47 mercados hoje e mais 19 mercados na sexta-feira.

Depois de estrear com US$ 1,7 milhão em Coréia Terça-feira – e aproveitando um feriado lá – marcou o melhor dia de lançamento da Warner Bros. durante a pandemia, a segunda melhor estreia do Batman desde então. O Cavaleiro das Trevas Renascee a melhor indústria do país para 2022 até agora.

A oferta continuou na quarta-feira com França A partir de US$ 1,4 milhão. Incluindo prévias, o preço de mercado é de US$ 2,1 milhões, que é a melhor abertura do ano e a maior abertura de pandemia para um filme da Warner Bros. Os resultados estão no mesmo nível que O Cavaleiro das Trevase antes Duna (+42%) e Aquaman (+72%).

no SuéciaE a homem Morcego Os ganhos totalizaram US $ 414 mil no dia da abertura de quarta-feira, o que é um bom 28% a mais do que O Cavaleiro das Trevas E mais que o dobro de Duna.

Indonésia deu homem Morcego 91% da participação de mercado na quarta-feira com US $ 362 mil para a melhor aparição de Batman de todos os tempos, bem como a melhor aparição épica na WB.

Bélgica Ele trouxe $ 193.000 para Gotham com PLFs representando 42% do dia de abertura. Os resultados estão a par O Cavaleiro das Trevas e 42% mais Duna.

Os números são geralmente encorajadores à medida que nos aproximamos do fim de semana do que era um filme muito esperado. Ainda há ventos contrários do Covid a serem considerados: quais partes da Austrália Ocidental são afetadas e quais partes da Austrália Ocidental estão lidando com inundações.

Como sempre, assim que entrarmos no onipresente fim de semana, daremos uma olhada melhor.