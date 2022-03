Phillips, a terceira maior casa de leilões do mundo, disse que doará toda a sua comissão da venda de arte de alta qualidade de quinta-feira – US$ 7,7 milhões – para a Cruz Vermelha Ucraniana.

O anúncio da casa de leilões de propriedade russa segue relatos no The Post e em outros lugares de que existem alguns colecionadores Chamada para boicotar a casa de leilõesde propriedade da Mercury, a principal empresa de luxo em Moscou.

Philips doará 100% de seus compradores [sic] premium e vendedor [sic] Comissão da Venda do Século XX e Noite de Arte Contemporânea Hoje à Noite para a Sociedade da Cruz Vermelha Ucraniana” Anuncie no Instagram Manhã de quinta-feira.

O leilão noturno, para o século 20 e arte contemporânea, deveria ser um destaque para a Phillips, que gerou um recorde de US$ 1,2 bilhão em vendas globais de artigos de luxo no ano passado – 32% a mais do que em 2019. Vendas globais de leilões para 2021. Rosa 35% para US$ 993,3 milhões no ano passado.

Mas o leilão de quinta-feira à noite em Londres, que rendeu US$ 40 milhões em vendas, foi “certamente morno”, disse um colecionador ao The Post.

A Artnet informou que em um movimento incomum, “quatro ou cinco” peças foram retiradas antes da venda. Ele incluiu uma das peças estelares no leilão.

Alguns elogiaram a decisão da Phillips de doar para a Cruz Vermelha Ucraniana, outros criticaram, chamando-a de ridícula. Agência Anadolu via Getty Images

“Eles podem ter sido frios da imprensa ou houve falta de interesse”, disse o colecionador.

“A resposta do ponto de vista dos vendedores foi um pouco decepcionante. Foi menos do que eles esperavam”, acrescentou o colecionador.

Quando o Post chegou, David Norman, presidente das Américas da Phillips, não quis comentar.

A Philips é de propriedade da Mercury, a principal empresa de luxo em Moscou. Imagens SOPA / LightRocket via Getty Images

No Instagram, alguns fãs de arte elogiaram a declaração pró-ucraniana de Phillips no início da semana, enquanto outros a chamaram de sarcástica. “Eles estão tentando transformá-lo em algo legal”, disse um colecionador.

Phillips, liderado pelo CEO Stephen Brooks, anunciou a doação após relatos de que alguns colecionadores estavam pedindo um boicote à empresa russa. LinkedIn

E enquanto alguns entusiastas da arte disseram que a casa de leilões não deveria ser “punida” pela invasão de Putin, outros disseram que todos os russos deveriam ser responsabilizados pelas ações do país. Hitler foi o único culpado na Alemanha nazista? perguntou um.

De qualquer forma, o colecionador acrescentou: “É ingênuo pensar que tudo pode ser colocado sob os pés de Putin, como se os atletas pudessem continuar a se apresentar e agir como se nada tivesse acontecido, como se os oligarcas pudessem continuar flutuando em seus iates. é ridículo. A Rússia é um estado gângster, como a Alemanha nazista. Hitler queria um Reich superariano e Putin quer recriar a Rússia mítica.”

Ao todo, 39 das 41 peças expostas estavam esgotadas. Incluiu as Guerras de Licitações de John Chamberlain, David Hockney, Francis Bacon e Claude Monet. O preço mais alto foi de US $ 6,5 milhões para o díptico de Hockney de 1984 Selfie na varanda. Madeira Gelada chalé, A partir de 2019, também estabeleceu um novo recorde de leilão para um artista: US$ 588.000; Foi vendido por $ 200.000.

A Philips não entrará em detalhes sobre como rastreia compradores e vendedores para garantir que todos tenham cumprido as sanções. Em um comunicado, um porta-voz do The Post disse: “A Philips realiza uma cuidadosa diligência antes de fazer negócios com qualquer cliente, independentemente da nacionalidade. A Philips não fará negócios com quaisquer indivíduos ou organizações que sejam alvo de sanções”.

Gerente de fundos de hedge aposentado e colecionador de arte Andy Hall disse no Instagram De uma doação da Phillips: “Bem, isso é um bom começo. Phillips, um concorrente bem administrado, dinâmico e vibrante das outras duas grandes casas de leilões, Ele agora deve seguir o Chelsea FC E cortar todos os laços com a cleptocracia russa.