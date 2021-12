LeBron James é o jogador mais velho do Los Angeles Lakers a marcar 30 pontos triplos triplos

LOS ANGELES – Depois de se tornar o jogador mais velho da história da liga a marcar uma cesta de três pontos e 30 pontos na vitória do Los Angeles Lakers por 106-94 sobre o Orlando Magic no domingo, Lebron James A chave para seu desempenho notável, disse ele, foi dormir muito.

Depois de um soluço de três dias durante os quais James jogou consecutivamente em Memphis e Oklahoma City e, em seguida, viajou para Phoenix no sábado para ver seu filho Bronny liderar seu time do colégio à vitória, James se certificou de recarregar as baterias com 12 horas de sono antes de um jogo de mágica.

“Eu dormi noite passada de 12 [a.m.] para 8 [a.m.]Acordei, tomei café da manhã e voltei para a cama às 8:30 [a.m.] até 12:30 [p.m.]James disse depois que o Lakers liderou com 30 pontos em 12 de 20 arremessos, 11 rebotes, 10 assistências e três bloqueios em 37 minutos contra o Orlando.

Em 36 anos, 346 dias, James substituiu Kobe Bryant, do Lakers, como o jogador mais velho a perder 30 triplos duplos, de acordo com uma pesquisa da ESPN Stats & Information. Bryant tinha 36 anos e 99 dias quando teve 31 pontos, 11 rebotes e 12 assistências na vitória sobre o Toronto Raptors em novembro de 2014 durante sua penúltima temporada na NBA. O Lakers ganhou três dos últimos quatro jogos para melhorar para 15-13, com James ganhando 30 pontos em todas essas vitórias. James foi questionado sobre a sustentabilidade de sua última erupção. “Quem sou eu? Como continuo jogando? Já jogo há 19 anos”, disse ele. “Apenas faça o que tenho feito. Sinto que estou ficando melhor e melhor a cada dia. Estou ficando mais saudável.” READ Baker Mayfield ainda espera enfrentar o Steelers no domingo e definitivamente tem uma chance: Browns Insider James, que perdeu 10 dos primeiros 16 jogos do Lakers com lesões no tornozelo e abdominais, melhorou seu jogo com o decorrer da temporada. Nos primeiros oito jogos de James, ele teve uma média de 22,8 pontos para 49% de arremessos com 5,0 rebotes e 6,1 assistências. Nos últimos oito, incluindo a vitória de Orlando, ele teve uma média de 29,8 pontos em 52% dos arremessos, 7,3 rebotes e 8,0 assistências. Depois de derrotar o Boston Celtics na semana passada, James rejeitou qualquer conversa de que sua carga de trabalho era grande demais para lidar neste momento de sua carreira. Sua precisão média de 36,8 minutos por jogo é o máximo que ele jogou desde que ingressou no Lakers em 2018 e um aumento significativo de 33,4 minutos por jogo na última temporada. “Essa é apenas a minha mentalidade”, disse James, “você não fica pensando em quantos minutos eu jogo e quantos dias de folga.” “Não tenho falta disso. Acho que você pensa sobre pensamentos negativos ou energia negativa, isso está apenas se infiltrando em sua mente. Então, sou tão jovem como sempre.” James estava no auge no terceiro quarto no domingo, marcando 14 pontos em um chute de 5 a 7 e adicionando três assistências e dois chutes reservados, voando por todo o campo e levando a multidão à loucura. O jogo de James virou contra seus companheiros, com o Lakers dominando o terceiro quarto, ultrapassando o Orlando por 36-10 e mantendo o Magic em um chute de 2 em 23 (8,7%). Foi o melhor quarto defensivo do Lakers desde 14 de dezembro de 1999, quando o Los Angeles Clippers acertou em 1 a 18 (5,6%) no segundo quarto. READ Odell Beckham Jr, o relacionamento de Brown está se deteriorando “Quando ele está apenas sendo agressivo, ele é agressivo em dar as jogadas e leituras certas, nosso time é diferente,” Russell Westbrook Ele disse sobre James. “Esta noite foi outra noite em que ele impôs sua vontade.” Taleen Horton Tucker, que fez 21 anos no mês passado, foi questionado sobre como é jogar ao lado de alguém cerca de 16 anos mais velho. “Isso me dá energia porque você o vê fazer isso em 36”, disse Horton Tucker, que acrescentou dois de seus seis roubos de bola naquele terceiro quarto dominante. “Não me dá desculpa para fazer a mesma coisa de novo.” James disse que estar perto da equipe da Sierra Canyon High School em Bruny o fez se sentir jovem novamente, junto com seu alívio. “Durma,” James disse quando questionado sobre sua chave de energia. Sono e inspiração do meu filho e sua equipe. O técnico do Lakers, Frank Vogel, disse que modificou a programação do time nas últimas temporadas para dar mais tempo para seus jogadores descansarem nos dias de jogo. “Como um grupo, nos últimos dois anos, me afastei quase completamente dos tiroteios matinais”, disse Vogel. “Eu pessoalmente descobri que, quando os damos de manhã, geralmente temos mais suco.” Vogel parecia decidido a apertar todos os esforços que James tinha deixado em sua corrida ao Hall da Fama, sem medo de esvaziar o tanque de seu superstar antes dos playoffs. “Nada parece ter recursos limitados com ele”, disse Vogel. “A maneira como ele joga, é assim que temos que ser. Este é o basquete do Lakers. Não importa quem é nosso adversário, qual é seu histórico, qual é a situação. Queremos jogar mais duro do que nosso adversário.” READ Parece que 2 jogadores do Bishop Sycamore foram recrutados pelos melhores programas de futebol universitário “Isso é o que temos feito nos últimos dois anos. Ele não estava sempre lá para nós este ano. E eu acho que nossos caras perceberam isso. Eles tentam jogar naquele nível de campeonato. Eles tentam construir esses hábitos de campeonato em os jogos da temporada regular. Ele dá um grande tom para nós a esse respeito. “.

