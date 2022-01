Tesla Giga Texas Model Y pode iniciar a produção em 7 a 10 dias: Wedbush محلل Analyzer

Dan Ives, diretor administrativo e analista-chefe de ações da Wedbush, publicou recentemente uma estimativa interessante para o projeto Gigafactory da Tesla no Texas. De acordo com o veterano de Wall Street, a Giga Texas pode conseguir iniciar a produção do Modelo Y nos próximos sete a 10 dias. Se a estimativa de Wedbush for precisa, Tesla poderá ver um grande impulso no primeiro trimestre de 2022.

“Com base em nossa análise do Giga Austin, parece que a papelada está abrindo caminho para que a produção do Modelo Y comece nos próximos sete a 10 dias. Acreditamos que as máquinas de estampagem e teste do Modelo Y já estão instaladas e quase concluídas e uma luz verde para a Tesla iniciar Austin ”, Ives Propagação.

Com base em nossa análise do Giga Austin, parece que a papelada está abrindo caminho para que a produção do Modelo Y comece nos próximos sete a dez dias. Acreditamos que as máquinas de estampar para o Modelo Y e os testes já estão instaladas e quase todas concluídas, uma luz verde para a Tesla iniciar Austin – Daniel Ives (@DivesTech) 8 de janeiro de 2022

No início deste mês, relatórios surgiram do Lone Star State de que Tesla está reunindo os documentos necessários para garantir que o Gigafactory Texas possa ser aberto sem problemas. Porta-voz do condado de Travis Hector Netto Ele até observou que certos departamentos da Giga Texas já receberam suas próprias certificações de conformidade do chefe dos bombeiros do condado. Essas certificações são necessárias antes que uma instalação possa ser oficialmente aberta.

Shadow of Giga Texas Muito ocupado ultimamente, com o enorme complexo sendo um centro de atividades. Curiosamente, vídeos recentes do site deram a entender que o Cybertruck pode receber algumas máquinas novas. Durante a última ponte, um operador de drone Jeff Roberts Ele foi capaz de tirar fotos do que parecia ser um equipamento sendo carregado em uma seção da fábrica que deveria ser dedicada à produção de Cybertruck.

Relatórios de um aparente início de produção no Giga Texas têm ganhado força recentemente. Na semana passada, a mídia chinesa Yicai global, durante um relatório sobre o gigante do painel solar Longi Green Energy’s Contrato com Tesla Para o sistema solar Giga Texas, notou-se no Twitter que o site do fabricante de veículos elétricos do Texas entrará em operação em breve.

A Texas Gigafactory deve cobrir 4,28 milhões de pés quadrados e será dividida entre várias divisões consistindo de montagem geral, vedação e fundição. A planta começará a operar com a produção do Tesla Model Y, seguido pelo Cybertruck. Outros veículos, como o Modelo 3 e o Tesla Semi, também devem ser produzidos na Gigafactory Texas, provavelmente no futuro.

Aqui está a última ponte drone no site Giga Texas.

Sinta-se à vontade para nos contatar para dicas de novidades. Basta enviar uma mensagem para [email protected] Para nos fornecer um alerta.

Tesla Giga Texas Model Y pode iniciar a produção em 7 a 10 dias: Wedbush محلل Analyzer