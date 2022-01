A American Airlines pede desculpas depois que um usuário do Twitter reclamou do piloto com um pôster ‘Let’s Go Brandon’

American Airlines (AA) Ele se espalhou rapidamente depois de responder a um usuário do Twitter no sábado que reclamou de um piloto porque ele tinha um adesivo “Let’s Go Brandon” em sua bagagem.

Desde então, uma usuária do Twitter criou sua conta no Twitter Propagação Tire uma foto do pôster e envie para a companhia aérea, perguntando se eles aceitam “discurso covarde na bagagem da tripulação quando estiverem uniformizados”.

“Não somos os únicos passageiros que perceberam isso e ficaram enojados”, acrescentou o usuário.

A conta oficial do AA no Twitter respondeu à reclamação pública do usuário, tweetando: “Obrigado por nos informar sobre isso e queremos encaminhá-lo para a equipe certa. DM quaisquer detalhes adicionais.”

A usuária continuou a postar o que alegou serem mensagens diretas com representantes da companhia aérea, que lhe garantiram que suas reclamações haviam sido encaminhadas às autoridades competentes para análise interna.

A.A. disse Em resposta a uma mensagem direta de um usuário do Twitter que acusou o piloto de espalhar propaganda política em apoio à insurgência contra o governo dos EUA: “Levamos isso muito a sério e o enviamos para a liderança da tripulação.” “Eles vão lidar com isso internamente após a auditoria. Garantimos que você terá a auditoria interna apropriada.”

A principal fumaça da mídia acima do pai diz “Vamos Brandon” para Biden: “Volgar”, “Right Wing Mud”

A reclamação foi ridicularizada por outros usuários do Twitter.

“Espero que ele e todos os outros recebam um aumento por tratar os passageiros de Karen dessa maneira”, escreveu a jornalista Molly Hemingway no Twitter.

“Este piloto merece um aumento para Karenz enquanto ele faz seu trabalho”, tuitou Cristina Buchou, secretária de imprensa do governador Ron DeSantis, Ar-Flórida.

“Não demita pilotos por serem conservadores ou críticos de Biden”, escreveu Buchot. “Não teremos mais pilotos. Como se os milhares de voos cancelados não fossem realmente suficientes. A AmericanAir está fazendo a coisa certa.”

A colunista Rita Panahi escreveu: “Por que você está respondendo a esse agressor? Fique com seu funcionário, não com os trolls da internet como Dana.”

“Você não precisa fazer nada …” Matt Vespa, Editor Sênior da Prefeitura, aconselhou a companhia aérea.

A American Airlines ganhou as manchetes em 2020, quando a companhia aérea permitiu que os membros da tripulação usassem broches ‘Black Lives Matter’, de acordo com um relatório. Dallas Morning News. Alguns funcionários ficaram frustrados com o fato de a empresa não ter feito uma escolha semelhante para aqueles que desejavam expressar seu apoio à aplicação da lei.

A American Airlines não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Fox News.