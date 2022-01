Aumento dos rendimentos do Tesouro e das taxas de hipoteca: os mercados estão começando a enfrentar um aperto quantitativo

Isso agora está se movendo rapidamente.

O rendimento do Tesouro a dois anos começou a subir no final de setembro, de cerca de 0,23%, e terminou o ano em 0,73%. Nos cinco pregões desde então, saltou para 0,87%, o nível mais alto desde 28 de fevereiro de 2020. A maior parte do salto ocorreu na quarta e quinta-feira, devido às atas de reunião do Fed na quarta-feira.

Os mercados estão finalmente, em pequenos passos, começando a levar o Fed a sério. E o Fed mais imprudente de todos os tempos – ainda imprimindo o punho para entrega de dinheiro e suprimindo as taxas de juros de curto prazo para quase 0%, apesar da pior inflação em 40 anos – finalmente e em pequenos passos, após algum tipo de vinda – Jesus, o último momento ano Ele está começando a levar a inflação a sério. Os retornos do Tesouro agora estão respondendo:

Jawboning sobre aperto quantitativo.

Embora o Fed não tenha feito nada hawkish, ainda imprimindo dinheiro e suprimindo as taxas de juros para quase 0%, ele está preparando as bases para incontáveis ​​avisos em todos os lugares, do editor pós-reunião do Federal Open Market Committee em 15 de dezembro. E Quando Powell disse que tudo se moveria mais rápido, para hawkish discursos dos governadores do Federal Reserve, para Atas de reunião do FOMC muito hawkish, que coloca ênfase quantitativa em preto e branco.

O Fed agora está deixando claro que conduzirá um aperto quantitativo – QT é o oposto de flexibilização quantitativa – sua principal ferramenta de política anti-inflação. Ela até explicou na ata por que a QT não explodiu o mercado de repo, como fez da última vez em setembro de 2019, porque em julho passado o Fed criou instalações repo permanentes (SRFs) para esfriar o mercado de repo enquanto o saldo está se desfazendo do papel mais rápido E mais rápido e mais do que da última vez.

Agora está claro para todos que o Fed aumentará as taxas de juros mais cedo e mais do que o esperado há apenas alguns meses, e que reduzirá seu balanço patrimonial muito mais cedo, mais rápido e muito mais.

Isso é uma coisa enorme. E o Fed está transmitindo essa mudança aos mercados para que eles possam se adaptar a ela gradualmente, mais ou menos regulamentados, e não de uma vez. E o mercado de tesouraria faz isso.

O maior rendimento do Tesouro em 10 anos em quase dois anos.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 25 pontos base desde o final do ano, para 1,78% na sexta-feira. Agora está em seu ponto mais alto desde 21 de janeiro de 2020, antes que a pandemia fosse um fator para os mercados:

O desenrolamento continuará até que o moral melhore.

Derrotados pela pior inflação não temporária em 40 anos, até mesmo os pombos do Fed, como a presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, na sexta-feira, estão falando agora sobre um aumento nas taxas este ano e, mais importante, a chegada do aperto quantitativo logo após a decolagem . .

“Nossa melhor visão é ajustar gradualmente a taxa de juros e passar para cortes de balanço mais cedo do que fizemos no último ciclo”, disse ela, ecoando harmoniosamente o que a ata do FOMC da reunião de 15 de dezembro detalhou na quarta-feira.

Powell e a ata chamaram a redução do balanço patrimonial de “escoamento”. Esse aperto quantitativo, ou QT, é o oposto de flexibilização quantitativa.

A flexibilização quantitativa é projetada para reduzir as taxas de juros de longo prazo e tem feito um ótimo trabalho, desencadeando as maiores bolhas de ativos que os EUA já viram, incluindo a enorme bolha imobiliária, Com os preços das casas subindo 20% em um período de 12 meses, de níveis realmente altos.

O QT faz o oposto: permite que as taxas de juros de longo prazo subam e os mercados se ajustem a isso, da mesma forma que se adaptaram à flexibilização quantitativa.

Os mercados estão respondendo à volatilidade do Fed, as taxas de juros de longo prazo já estão subindo, embora o Fed tenha acabado de começar a falar sobre QT, enquanto ainda faz flexibilização quantitativa e ainda suprime as taxas de curto prazo. Jawboning é uma ferramenta essencial e oficial na caixa de ferramentas do Fed.

As taxas de hipoteca são as mais altas em dois anos e estão crescendo rapidamente.

O aumento no rendimento do Tesouro de 10 anos já se traduziu nas maiores taxas de hipotecas em quase dois anos. Essas taxas estão se movendo em uma velocidade mais alta.

De acordo com Freddie Mac, a taxa média de hipotecas de 30 anos subiu para 3,22%, o nível mais alto desde maio de 2020. Mas isso foi baseado em pesquisas de opinião que a maioria dos banqueiros preencheram no início da semana. Desde então, as taxas de hipotecas subiram.

As medidas diárias das taxas médias de hipotecas aumentavam a cada dia. Índice de taxa de hipoteca fixa média de 30 anos de acordo com Notícias diárias sobre hipotecas Ele saltou para cerca de 3,50% na quinta e na sexta-feira – preços que não víamos desde o final de janeiro de 2020 (gráfico via Notícias diárias de hipotecas)

Essa taxa de 3,50% ainda é muito baixa, mas é muito maior do que era em 2020, quando a taxa fixa média de 30 anos caiu para 2,65%. O Fed continua a suprimir as taxas de juros de longo prazo por meio de flexibilização quantitativa. O QT só vai começar por alguns meses. Então, o show ainda não começou. Estamos assistindo a prévia.

As próximas altas taxas hipotecárias terão de ser usadas para financiar os preços das casas que explodiram em quantias ridículas nos últimos 18 meses devido aos preços ridiculamente inflacionados, devido ao maciço afrouxamento quantitativo e à supressão das taxas de juros durante grande parte dos últimos 13 anos.

