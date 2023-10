Tesla está pedindo aos Estados Unidos que adotem regras mais rígidas de eficiência de combustível

WASHINGTON (Reuters) – A fabricante de carros elétricos Tesla (TSLA.O) instou na terça-feira o governo Biden a finalizar padrões de economia de combustível mais rígidos até 2032 do que os reguladores dos EUA propuseram.

A Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário (NHTSA) propôs em julho aumentar os requisitos CAFE em 2% e 4% para caminhões e SUVs anualmente entre 2027 e 2032. Tesla quer que a agência finalize regras que tornem os carros mais rigorosos. em 6% anualmente e 8% para camiões e SUVs, dizendo que é melhor “conservar energia e enfrentar as alterações climáticas”.

A proposta da NHTSA resultaria em uma eficiência média de combustível para toda a frota de 58 milhas (93 km) por galão até 2032.

A posição da Tesla a coloca em forte conflito com as grandes montadoras.

Na segunda-feira, um grupo que representa a General Motors (GM.N), a Toyota Motor (7203.T), a Volkswagen (VOWG_p.DE) e quase todas as outras grandes montadoras criticaram a proposta da NHTSA, dizendo que não era razoável e exigindo grandes revisões.

O American Automotive Policy Council, um grupo que representa as três montadoras de Detroit, instou separadamente a NHTSA a reduzir pela metade os aumentos propostos na economia de combustível para 2% ao ano para caminhões, dizendo que a proposta “teria um impacto desproporcional na frota de caminhões”.

O grupo observou que 83% dos veículos produzidos pela Ford (FN), GM e Stellantis (STLAM.MI), controladora da Chrysler, são caminhões.

A NHTSA disse em resposta que a sua regra está “focada em poupar o dinheiro dos americanos na bomba de gasolina e em promover a independência energética americana” e estimou que os benefícios combinados da proposta excedem os custos em mais de 18 mil milhões de dólares.

A Automotive Innovation Alliance disse no mês passado que as montadoras enfrentariam mais de US$ 14 bilhões em multas por não conformidade entre 2027 e 2032.

A Toyota disse na terça-feira que as multas são “evidência de que não há tecnologia suficiente para atender aos padrões propostos e que esses padrões foram estabelecidos além do limite máximo possível”. As montadoras norte-americanas alertaram separadamente que as multas custariam à General Motors US$ 6,5 bilhões, à Stellantis US$ 3,1 bilhões e à Ford US$ 1 bilhão, citando projeções da Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário.

As montadoras também alertaram sobre a proposta do Departamento de Energia de revisar significativamente como a classificação de economia de combustível equivalente ao petróleo para veículos elétricos é calculada no programa CAFE da NHTSA, dizendo que isso “reduziria o valor da economia de combustível dos veículos elétricos em 72%”.

Reportagem de David Shepardson. Editado por Jason Neely

