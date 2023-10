Citibank ganha caso após demitir funcionário por mentir sobre despesas de almoço de dois sanduíches

Fickett disse inicialmente que comeu 2 sanduíches, 2 massas e 2 cafés sozinho.

O gigante bancário Citibank venceu uma batalha legal no Reino Unido depois de demitir um funcionário por cobrar de seu parceiro sanduíches e café durante uma viagem de negócios e depois mentir sobre isso. de acordo com BBC, o ex-analista financeiro Szabolcs Fekete processou o banco por demissão sem justa causa depois de ter sido demitido no ano passado por má conduta grave em relação a um pedido de reembolso de despesas. Inicialmente, ele disse que havia comido os dois sanduíches, dois pratos de massa e duas xícaras de café durante uma viagem de negócios a Amsterdã, mas depois admitiu que seu parceiro havia compartilhado parte da comida com ele.

de acordo comBBCFickett, que trabalhou no Citibank durante sete anos, viajou para Amsterdã a trabalho de 3 a 5 de julho de 2022. Ao retornar a Londres, ele apresentou um pedido de indenização por despesas com alimentação e bebidas que acreditava terem sido cobertas pelas diárias de sua empresa. . No entanto, o supervisor que apresentou a sua reclamação perguntou-lhe se tinha consumido todos os alimentos pelos quais pedia indemnização.

em Troca de e-mail O funcionário do Citibank e seu gerente disseram que “verificaram o recibo e não viram nada quebrado… Eu estava sozinho em uma viagem de negócios… tomei duas xícaras de café porque eram muito pequenas”.

Em resposta, o gerente do Citibank disse que o recibo “parece conter dois sanduíches, dois cafés e outra bebida… Você recomendaria que eu consumisse tudo isso?”

Fickett explicou: “Naquele dia, pulei o café da manhã e tomei apenas um café pela manhã. No almoço, comi um sanduíche com uma bebida e um café no restaurante, levei outro café comigo para o escritório e comi um segundo sanduíche”. à tarde. “Que também foi jantar.”

Disse ainda ao seu empresário: “Todas as minhas despesas estão dentro da diária de 100 euros. Pode explicar o que o preocupa porque não creio que tenha de justificar os meus hábitos alimentares nessa medida”.

Por outro lado, o banco afirmou que a sua investigação não era sobre o valor, mas sim se a reclamação violava a sua política de gestão de despesas, que estipula o não reembolso das despesas de viagem e alimentação da esposa. Também me perguntei se ele compartilhou dois jantares de macarrão com pesto e espaguete à bolonhesa com seu parceiro. Mas o Sr. Fickett disse que não era esse o caso.

No entanto, mais tarde admitiu que tinha partilhado a comida, que pagou ao seu empregador, com a sua companheira. Ele também alegou que estava passando por dificuldades pessoais após a morte de sua avó, que havia tirado seis semanas de licença médica e estava tomando medicamentos fortes quando respondeu aos e-mails.

No entanto, o Citibank acabou demitindo Fickett. O juiz trabalhista Eling concluiu que sua demissão foi justa porque o Sr. Fickett não foi inicialmente honesto sobre as despesas reivindicadas indevidamente.

“Descobri que este caso não é sobre as quantias de dinheiro envolvidas. Este caso é sobre a apresentação da reclamação de despesas e a conduta do demandante depois disso”, disse ele.

O juiz acrescentou: “É significativo que o requerente não tenha feito uma divulgação completa e franca na primeira oportunidade e que não tenha respondido diretamente às perguntas”.

Um porta-voz do Citibank disse em resposta à decisão: “Estamos satisfeitos com a decisão”.