Fala-se em inadimplência na Country Garden à medida que o prazo da dívida externa termina

HONG KONG (Reuters) – O prazo para o pagamento de um cupom de US$ 15 milhões à Country Garden (2007.HK) passou sem qualquer palavra sobre o pagamento, alimentando expectativas de que a maior incorporadora imobiliária privada da China deixou de pagar sua dívida externa devido a problemas imobiliários. piorar no país. .

O não pagamento pode causar inadimplência em outras notas Country Garden, como é comum nos contratos de notas. A empresa detém quase 11 mil milhões de dólares em obrigações offshore e um incumprimento abriria caminho a uma das maiores reestruturações de dívida corporativa da China.

Um detentor de obrigações da tranche em questão, que não quis ser identificado para discutir informações confidenciais, disse que não recebeu o pagamento do cupão porque o período de carência de 30 dias expirou.

Country Garden reiterou na quarta-feira que espera não conseguir cumprir todas as suas obrigações de dívida externa e espera procurar uma solução “abrangente” para as suas dificuldades.

A sua declaração não abordou diretamente a questão de saber se houve um incumprimento e os representantes da empresa recusaram-se a comentar.

“Se eles não pagarem dentro do período de carência, será um calote”, disse Cédric Raymond, analista da GimmeCredit, um think tank independente sobre títulos corporativos, referindo-se ao não pagamento da Country Garden.

Dezenas de outros promotores imobiliários chineses entraram em incumprimento, sofrendo problemas de liquidez desde 2021, quando o governo tomou medidas para controlar os níveis de dívida extremamente elevados do sector.

A indústria é responsável por um quarto da actividade económica da China e os seus problemas de longa data afectaram a segunda maior economia do mundo, abalando frequentemente os mercados financeiros globais.

A falta de pagamento à Country Garden surge na sequência de uma investigação ao presidente da em apuros China Evergrande (3333.HK), que também entrou em incumprimento e esteve no centro da crise da dívida do sector.

As ações da Country Garden perderam cerca de 70% do seu valor este ano, mas ganharam algum terreno na quarta-feira, subindo 2,7%.

Os seus títulos em dólares valem actualmente cerca de 6 cêntimos, em comparação com 70 cêntimos no início do ano, segundo dados da Bolsa de Valores de Londres, e os detentores de títulos dizem esperar que a dívida seja reestruturada.

“Acho que o preço dos títulos offshore da Country Garden em dólares americanos fala por si em termos das expectativas atuais”, disse Robert Seminyak, cofundador da Real Estate Foresight, que publica na Smartkarma.

Um gestor de ativos dos EUA que detém títulos em dólares da Country Garden acrescentou: “Estamos prontos para nos livrar de algumas perdas, mas apenas esperamos que o processo de reestruturação seja eficaz e menos doloroso em comparação com outras empresas como a Evergrande”.

O gestor de ativos recusou-se a revelar sua identidade.

No entanto, a Country Garden está numa posição melhor com a sua dívida interna, tendo ganho alguma margem de manobra através de extensões de reembolso de três anos de oito obrigações no valor de 10,8 mil milhões de yuans (1,5 mil milhões de dólares).

A China lançou uma série de medidas de apoio nos últimos meses para reanimar o mercado imobiliário, mas os promotores privados ainda lutam para obter novo capital, de acordo com um relatório da CreditSights publicado na terça-feira.

O relatório afirma: “À medida que os compradores de casas continuam a ser tendenciosos para os promotores ligados ao Estado, os promotores privados que ainda não entraram em incumprimento provavelmente encontrarão a sobrevivência cada vez mais desafiante, uma vez que são pressionados pela insuficiente geração de vendas contratadas e pela falta de acesso ao financiamento.

As perspectivas sombrias para o mercado imobiliário da China poderão piorar os termos que os credores externos poderão ter de aceitar à medida que a dívida for reestruturada.

Dados divulgados na quarta-feira mostraram que o investimento imobiliário na China caiu 9,1% durante os primeiros nove meses do ano. As vendas por área útil diminuíram 7,5%.

Os preços nacionais das novas casas para setembro serão anunciados na quinta-feira. Os dados de agosto mostraram um declínio mensal de 0,3%, o ritmo mais rápido em 10 meses.

Os incorporadores, que respondem por 40% das vendas de casas chinesas, estão inadimplentes com suas obrigações de dívida desde 2021, de acordo com o JPMorgan. Estas empresas, a maioria delas privadas, emitiram cerca de 110 mil milhões de dólares em obrigações offshore de alto rendimento.

O Índice de Propriedade do Continente Hang Seng de Hong Kong (.HSMPI) caiu 40% neste ano.

($ 1 = 7,3110 yuans chineses)

(Reportagem de Claire Jim e Xie Yu em Hong Kong – Preparação de Mohammed para o Boletim Árabe) Escrito por Scott Murdoch. Editado por Anne-Marie Rountree e Edwina Gibbs

