Tem ansiedade climática? Na cimeira da ONU, há um lugar tranquilo e espiritual.

Bhagwan citou o Salmo 137, “Como posso cantar o cântico do Senhor numa terra estranha?” e sublinhou a importância do apoio da fé às pessoas deslocadas que enfrentam desafios na adaptação às suas novas casas. A subida do nível do mar já começou a engolir partes de alguns estados insulares de baixa altitude do Pacífico, como Tuvalu.

Todas as religiões baseiam-se no reconhecimento de que a natureza é um ato divino. De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Na Fé Bahá’í, a natureza reflete tanto o divino quanto a unidade da humanidade. No budismo, o carma envolve assumir a responsabilidade pelas gerações futuras. De acordo com a doutrina xintoísta no Japão, os espíritos correspondem ao vento, às rochas e à água, e as florestas são sagradas.

Espera-se que mais de 300 líderes religiosos representando o Islão, o Cristianismo, o Judaísmo, o Hinduísmo, o universalismo monoteísta e as religiões indígenas participem nas discussões no pavilhão durante a cimeira climática de duas semanas.

O pavilhão não é apenas um espaço para líderes religiosos trocarem ideias. Oferecem os seus serviços de aconselhamento a qualquer uma das dezenas de milhares de participantes de quase 200 países nas negociações sobre o clima, conhecidas como COP28.

Em várias manhãs e noites durante a próxima semana, líderes espirituais de várias religiões estão programados para conduzir sessões de apoio moral.