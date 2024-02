Taylor Swift supostamente fez com que Kanye West fosse expulso dos assentos do Super Bowl

“Ele estava tentando capitalizar a fama dela… então agora você tem que voltar à briga. Ele cortou”, disse a atleta de 39 anos, referindo-se ao fato de Swift ter recebido o prêmio de melhor vídeo de uma mulher. artista no VMA de 2009, onde West interrompeu seu discurso e disse ao mundo que O prêmio deveria ser… vai para o amigo de Beyoncé.

“Típico Kanye. Taylor Swift está chateada – ela está fazendo uma ou duas ligações. Todos estão envolvidos. “Ele foi expulso de campo”, disse Brandon Marshall, jogador do Denver Broncos, Miami Dolphins e New York Jets, em seu podcast Paper Route.

A recém-criada 14 vezes vencedora do Grammy, 34, supostamente fez com que o rapper “Heartless”, 46, fosse expulso da Allegiant Arena em Las Vegas depois de saber que ele havia comprado assentos em frente ao estande dela para um confronto final entre seu namorado, o nativo do Kansas, Travis Kelce. . Chefes da cidade e San Francisco 49ers.

Parece que Kanye West esperava superar Taylor Swift e reacender sua antiga rivalidade no fim de semana passado poder – Mas diz-se que o cantor de “Anti-Hero” frustrou seus supostos planos.

Não está claro como Marshall ouviu falar das supostas intenções de West, ou se Swift foi realmente responsável por expulsá-lo do campo antes que o time de seu namorado ganhasse o Super Bowl na prorrogação.

Kanye West interrompe o discurso de aceitação de Taylor Swift para Melhor Vídeo Feminino no MTV Video Music Awards 2009 em Nova York, em 13 de setembro de 2009. Imagem: Reuters

West e sua esposa, Bianca Censori, teriam sido fotografados no jogo, com West cobrindo o rosto com uma cruz branca.

Falando ao TMZ na segunda-feira, West falou de “maneira muito fria” quando Swift foi mencionado durante seu discurso retórico sobre o relacionamento dos músicos com plataformas de streaming, mas não disse nada sobre pedir-lhe que deixasse seus assentos no Super Bowl ou no Allegiant Stadium.