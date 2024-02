Kanye West responde à conspiração de Swifties para negar-lhe o primeiro lugar em 'Eagles 1'

Rio Callaway/WWD via Getty Images

Kanye West respondeu a um fã que gerou “Swiftie Emergency”, um fervoroso fã de Taylor Swift que convocou seus apoiadores para transmitir o novo single de Beyoncé, “Texas Hold Em”, a fim de negar a West uma estreia nas paradas da Billboard.

O fã incentivou as pessoas a “comprar e transmitir ‘Texas Hold Em’ para impedi-lo de chegar ao topo”.

Em 13 de fevereiro, West ocupou metade de todas as posições entre os 10 primeiros no ranking de músicas mais transmitidas do Spotify no oeste dos EUA, com sua música “Carnival” em primeiro lugar.

As paradas da Billboard podem não mostrar um começo forte. O álbum deveria ser lançado originalmente na sexta-feira, mas acabou sendo distribuído para serviços de streaming no sábado. A primeira semana irregular de acompanhamento do grupo provavelmente reduzirá os números de abertura.

West afirmou em sua resposta aos Swifties que foi “muito mais benéfico para a carreira de Taylor Swift do que prejudicial”. Ele acrescentou: “Não sou seu inimigo, também não sou seu amigo, haha”.

West mirou em si mesmo quando fez referência à música “Carnival” de Swift. Águias 1 O álbum que ele acaba de lançar em colaboração com Ty Dolla $ign.

A publicação de West explodiu no pouco tempo que ele existe. Veja as idas e vindas abaixo.