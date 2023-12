Taylor Swift beija Travis Kelce na bochecha em uma rara foto de PDA

Deve haver visco por perto!

Em uma doce nova imagem Postado no Instagram na segunda-feira, Taylor Swift E Travis Kelsey Ela pode ser vista abraçada enquanto a cantora dá um beijo na bochecha de Travis dentro de um bar de Natal pop-up em Kansas City.

A foto foi supostamente tirada na noite de domingo, após a dura derrota dos Chiefs para o Buffalo Bills no Arrowhead Stadium. Taylor, 33, estava presente no jogo e foi visto torcendo por Travis, 34, antes Saia do campo de mãos dadas.

Na legenda de sua postagem, o barbeiro da NFL, Patrick Regan, agradeceu a Taylor pelas fotos que postou, incluindo uma foto dele cortando o cabelo de Travis antes do jogo.

“Obrigado @Taylor Swift Para Gameday Freshy imagens para @killatrav 🙌🏼❤️ Eu me diverti muito no jogo de ontem 🏈”, compartilhou Reagan.

Na foto de Travis e Taylor postada por Regan, o tight end do Chiefs pode ser visto vestindo uma jaqueta de lenhador de cor clara, que muitos fãs especularam que poderia ser uma homenagem ao terceiro aniversário do álbum de Taylor. para sempre.

Kelce chegou ao Arrowhead Stadium para o jogo dos Chiefs em um conjunto estilo chalé, vestindo uma roupa inegavelmente aconchegante que incluía uma camisa xadrez verde e marrom, calças de pele e um chapéu verde floresta. Os fãs rapidamente elogiaram o visual nas redes sociais, descrevendo-o como “para sempre criptografado“.

Enquanto isso, Taylor usou uma saia preta curta com meia-calça, uma camiseta preta e botas de cano alto durante a partida, ao mesmo tempo em que exibia seu característico lábio vermelho.

Segundo Chitra Jackson, corretora imobiliária de Columbus, Ohio, e amiga de Travis, o casal alugou um ônibus de luxo para transportar o grupo e reservou um bar de Natal no centro de Kansas City para amigos e familiares.

“Meu amigo Calvin Locke, dono do Grille 55 e Pure Soul and Seafood em Cleveland, Ohio, é amigo de Travis e o conhece desde a sétima série. Jackson disse ao ET.

“Taylor é muito simpática. Ela é tão humilde e gentil”, continuou o corretor de imóveis.

“Tivemos um grande momento. Patrick Mahomes Também tinha. Ele foi gentil e tirou uma foto do meu sobrinho. Taylor e Travis estão muito apaixonados. “Foi bom vê-los juntos e pude vê-los se casando”, diz Jackson.

Chitra Jackson

Chitra Jackson Calvin Locke

A comemoração aconteceu em um bar de Kansas City depois que o jogo terminou com placar de 20-17.

Foi uma noite difícil em que os Chiefs quase conseguiram a vitória, mas perderam após decisão dos árbitros no quarto período.

Neste momento, o wide receiver Kadarius Toney recebeu com sucesso um passe de Kelce e correu para a end zone para um touchdown, mas a jogada não foi cancelada, já que os árbitros disseram que Toney estava impedido no snap.

A ligação recebeu uma forte reação dos companheiros de equipe de Travis’ Chiefs, incluindo… Mahomes Que discordou completamente da situação.

“Joguei sete anos na NFL e um impedimento ofensivo nunca foi marcado”, disse Mahomes Ele disse aos repórteres Durante a coletiva de imprensa pós-jogo. “Ele aproveita não apenas este jogo e esta temporada, mas também a lendária carreira de Travis [Kelce] Tem sido.”

Durante o jogo, Taylor também teve um momento interessante após o locutor da NFL e ex-quarterback do Dallas Cowboys, Tony Romo. Ele se referiu a ela como esposa de Travis Enquanto estava no ar com o parceiro anunciante Jim Nantz.

“Como você pode ver, a esposa de Kelsey, Taylor Swift, está na plateia”, destacou Romo, corrigindo-se rapidamente e dizendo: “Sinto muito…” Namorada“.

“Ainda não”, disse Nantz em resposta.

