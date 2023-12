Dakota Johnson insiste em dormir 14 horas por noite, medita duas vezes por dia e larga tudo para tomar banho se estiver estressada.

Por Eve Buckland e Nola Ojomo para Dailymail.Com





Dakota Johnson revelou que consegue dormir “facilmente” 14 horas por noite, ao falar sobre sua rotina de autocuidado em uma nova entrevista franca.

A atriz de 34 anos, que namora Chris Martin desde 2017, disse Jornal de Wall Street Que o sono é a sua “prioridade número um” e ela também depende da meditação para controlar a ansiedade,

Ela disse: eu não tenho um regular [wake-up] tempo. Depende do que está acontecendo na minha vida. Se não estiver trabalhando, se tiver folga na segunda-feira, dormirei o máximo que puder. O sono é minha prioridade número um na vida.

“Não posso fazer meu trabalho se tiver menos de 10 horas. Posso facilmente durar 14 horas.”

A estrela também revelou que vai “tomar banho a qualquer hora do dia”, dizendo: “Se for no meio do dia, eu fico tipo, ‘Meu Deus, que mundo é esse?’ Vou entrar no banho. Acho a água realmente aterradora.”

“Eu medito todos os dias, duas vezes por dia. Faço meditação transcendental. Tenho praticado respiração recentemente e isso tem me ajudado muito com a ansiedade.”

No mês passado, a estrela revelou a maneira doce como seu namorado Chris a ajudou a sair da depressão quando ela estava tendo um dia ruim.

A atriz de Cinquenta Tons de Cinza falou abertamente sobre suas dificuldades de saúde mental ao ser homenageada por seu trabalho de defesa da depressão no 17º Simpósio Anual do Almoço da Esperança, na terça-feira.

Dakota, que luta contra a depressão desde os 15 anos, revelou que seu mecanismo de enfrentamento é usar o humor para “distrair” – ao lembrar um dos sinais reveladores que o vocalista do Coldplay, Chris, 46, sabe procurar.

“Algumas semanas atrás eu estava tendo um dia ruim”, ela começou. “Meu parceiro me disse muito gentilmente: ‘Você está realmente com dificuldades?’ Eu disse que não.”

“Oh, querido, você está vestindo uma camisa de gato”, disse ele. Como gatos musicais. Acontece que eu estava realmente lutando.

Ela continuou: “Mas aquele momento levantou meu coração e me tirou disso”.

“Acho que na maioria das vezes falo sobre depressão ou ansiedade de uma forma muito autodepreciativa”, continuou Dakota, que namora a cantora britânica desde 2017. “Talvez seja mais fácil me olhar nos olhos se eu usar uma roupa de comédia. mascarar.”

“Cobrir minha dor ou ansiedade com a comédia é uma ferramenta para toda a vida, e não acho que seja uma coisa ruim. Funciona. Me ajuda porque às vezes, se eu não rir, vou chorar.”

Em outra parte do discurso, Dakota explicou: “A maior coisa que aprendi sobre a depressão é aprender a aceitar nunca ter uma resposta imediata, nunca ter um fim imediato”.

Ela deu crédito a seus pais, as estrelas de Hollywood Don Johnson e Melanie Griffith, por apresentá-la ao mundo da terapia desde cedo, em meio ao divórcio público em 1996 – quando Dakota tinha apenas sete anos de idade.

“Minha primeira experiência com terapia foi na minha infância”, disse a estrela de Persuasão. “Meus pais, que são muito famosos, se divorciaram quando eu era jovem. Eles foram sábios ao perceber que um estranho poderia me ajudar com algumas complicações na minha vida familiar.

Dakota também compartilhou algumas das ferramentas que ela usou para ajudar a controlar a depressão e a ansiedade, na esperança de que isso ajude outras pessoas.

Ela começou a praticar diariamente a Meditação Transcendental, que descreveu como uma ferramenta fundamental para seu bem-estar mental.